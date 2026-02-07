Популярни
  • 7 фев 2026 | 10:15
Без българи в първия ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

Днешният първи състезателен ден след официалното откриване на XXV зимна Олимпиада ще премине без българско участие.

Игрите бяха открити снощи с основна церемония в Милано на стадион "Сан Сиро", на която сред гостите бяха държавният глава Илияна Йотова и председателят на БОК Весела Лечева, както и с по-малки церемонии на други три локации, които приемат състезания в отделните спортове до края на Олимпиадата на 22 февруари – в Кортина д’Ампецо, Ливиньо и Предацо.

В събота ще бъдат раздадени първите пет комплекта медали - в спускането в алпийските ски и в дисциплината "Биг еър" на сноуборда  при мъжете, както и в скиатлона на 10 + 10 километра в ски-бягането, в дисциплината 3000 метра бързо пързаляне с кънки и в ски-скока от малката шанца при жените.

В програмата за деня също така са включени и състезания от олимпийските турнири по кърлинг и хокей на лед, ски-свободен стил, шейнички и фигурно пързаляне.

