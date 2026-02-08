Радослав Янков: Разочарован съм, но дадох най-доброто от себе си

Популярни
  • 8 фев 2026 | 14:56
  • 368
  • 0
Радослав Янков говори пред родни журналисти непосредствено след края на участието му на зимните Олимпийски игри в Милано-Кортина.

Българинът отпадна на 1/8-финал в дисциплината алпийски сноуборд паралелен гигантски слалом, след като бе по-бавен с едва 11 стотни от съперника му Арно Годе (Канада).

“От една страна съжалявам, че не успях да мина към 1/4-финалите, но от друга страна, се радвам, че успях да дам всичко от себе си. Не можах да направя повече от това, което направих. Съперникът беше просто по-силен. Щеше да ме е яд, ако бях направил грешка или неточност. Мисля, че направих добро каране от това, което си спомням. Разочарован съм, че не успях да съм в осмицата.

“В средата на трасето видях, че го настигам и дадох всичко от себе си. Много малко не ми достигна. Трасетата са страхотни. Организаторите са се погиржили много добре. Пистата е супер, хубаво време. Какво повече да искаш, за да рискуваш и да си на предела? Аз го направих, но просто толкова ми бяха възможностите”, допълни Янков.

36-годишният спортист заяви, че Тервел Замфиров трябва да се възползва от добрите условия и да поема рискове в четвърт-финалната битка.

“Доказах, че все още съм един от добрите и ще продължа да се боря до края на сезона”, добави Янков след края на четвъртото си участие на Зимни олимпийски игри.

Янков разкри още, че ще си даде една седмица почивка и след това продължава със състезанията от Световната купа. Българинът е на мнение, че времето ще покаже дали ще гони пето участие на Олимпиада.

"Оценявам много, че съм здрав. Преди Пекин бях с контузия, но въпреки това успях да се класирам за игрите. Миналата година също имах известни проблеми, но пак се възстанових. Ако мога сам да се успокоя - доволен съм, че съм тук сред 32-мата най-добри на света"

