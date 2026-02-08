Йоханес Клаебо завоюва олимпийската титла в скиатлон

Норвежецът Йоханес Клаебо спечели олимпийската титла от Игрити в Милано-Кортина 2026 в мъжкия скиатлон на 20 километра (10 километра класически стил + 10 километра свободен стил).

Най-успешният скибегач на нашето време стигна до победата след атака на финалната височина на пистата във Вал ди Фиеме. Той завърши с време от 46 минути и 11 секунди и преднина от точно две секунди пред французина Матис Делож, който сензационно зае второто място. 23-годишният Делож, който до момента нямаше никакви призови класирания на големи състезания, изпревари с 0.1 норвежеца Мартин Ниенгет, който остана с бронза.

В подножието на върха останаха руснакът Савели Коростельов и французинът Юго Лапалус, които финишираха на 3.6 и 4.3 секунди от шампиона Клаебо. За него това е шеста олимпийска титла, трета в индивидуална надпревара и първа в дистанционен старт.

В днешното състезание участие взеха и двама български скибегачи - Марио Матиканов и Даниел Пешков.

Матиканов финишира на 62-ро място от 64 завършили, като бе на 7 минути и 53.4 секунди от Клаебо. Пешков се движеше на 56-о място до смяната на ските, но приключи участието си в началото на свободния стил.

На старта в днешния ден застанаха 74 състезатели.

Крайно класиране в скиатлона за мъже:

1. Йоханес Клаебо (Норвегия) - 46:11.0 минути

2. Матис Делож (Франция) - на 2.0 секунди

3. Мартин Ниенгет (Норвегия) - на 2.1 секунди

4. Савели Коростельов (Индивидуални неутрални атлети) - на 3.6 секунди

5. Юго Лапалус (Франция) - на 4.3 секунди

6. Харалд Амундсен (Норвегия) - на 30.4 секунди

62. Марио Матиканов (България) - на 7:53.4 минути

Даниел Пешков (България) - не завършил