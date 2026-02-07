Българските ски бегачи стартират утре

Състезателите на България по ски бягане се подготвят сериозно за олимпийските си стартове.

Днес Калина Недялкова трябваше да стартира в скиатлона, но треньорите прецениха, че е по-добре тя да съхрани сили за други дистанции. Така Недялкова ще участва на 10 километра и в спринта, като състезанията са съответно на 10 и на 12 февруари. Утре пък със скиатлон започва участието на Даниел Пешков и Марио Матиканов.

Двамата по предварителен план трябва бягат още на 10 километра, в спринта, отборния спринт, а Пешков ще се пусне и на 50 километра класически стил. Арена на олимпийските надпревари в ски бягането е Tesero Cross-Country Skiing Stadium във Вал ди Фиеме, като българската група репортери успя вече да стигне до там със съдействието на Мото – Пфое.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри