  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Владимир Илиев ще запише 5-о олимпийско участие в утрешната смесена щафета

Владимир Илиев ще запише 5-о олимпийско участие в утрешната смесена щафета

  • 7 фев 2026 | 19:19
  • 518
  • 0
Владимир Илиев ще запише 5-о олимпийско участие в утрешната смесена щафета

Владимир Илиев ще запише пето олимпийско участие в утрешната смесена щафета по биатлон на 4 по 6 километра на зимните Игри в Милано-Кортина.

Той е заявен в квартета на България заедно с Благой Тодев, Лора Христова и съпругата си Милена Тодорова за първия старт на биатлонистите на трасето в Антхолц-Антерселва, който започва в 15:05 българско време с участието на 21 отбора.

Така 38-годишният Илиев, който ще бъде на втори пост, ще изравни рекорда за България на легендата в шорттрека Евгения Раданова с пет участия на зимни Олимпиади.

Опитният биатлонист беше знаменосец на българската делегация на церемонията по откриването на Игрите в Кортина д'Ампецо в петък.

В състава на последния четвърти пост е лидерката на женския тим Милена Тодорова, 17-а в спринта от Пекин 2022, а в българския щаб залагат на най-добрите си състезатели с надеждата и очакването за силно представяне на квартета.

