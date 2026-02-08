Популярни
  Милано - Кортина 2026
  Малена Замфирова: Болезнено е, мислех, че съм спечелила

  8 фев 2026 | 15:26
Българката Малена Замфирова отпадна на осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Олимпиадата в Милано-Кортина. Малена остана на 0,02 секунди от Рамона Терезия Хофмайстер

„Не е приятно чувството. По-гадното е, че си помислих, че спечелих, защото я настигнах много бързо – заяви след състезанието Малена. - В горната част направих две големи грешки, тя ми дръпна малко. Аз я застигах и си казвам: „Бих я, бих я“. Финишираме, поглеждам я, те се държи за главата. Казвам си: „Да!“ Поглеждам монитора – две стотни назад съм.

„Не усетих тази разлика, мислех, че тези две стотни са в моя полза. Може би бях много концентрирана в трасето и изобщо не гледах карането на съперничката ми. Болезнено е, но се преживява, това са ми първите Олимпийски игри. И ще има още много.

„Не се напрягам толкова от това, че съм на Олимпиада. За мен това е място, където се забавляваме, празник на спорта. Видях, че мога да се състезавам с най-добрите. Имам много мотивация за следващите стартове.“

"За трети път губя от Рамона, но миналата година и аз я победих веднъж. Имам респект към всички мои съпернички, но трябва и те да ме уважават. Особено Рамона, защото този път за много малко й се размина.

