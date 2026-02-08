Тервел Замфиров ще спори за бронзовия медал!

Тервел Замфиров се класира за малкия финал за бронза в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Олимпиадата в Милано-Кортина, а другият български представител в директните елиминации Радослав Янков отпадна на осминафиналите.

За полуфинала Замфиров избра червеното трасе и стартра добр, като водеше до средата на дистанцията, но в долната половина от пистата опитният Ким успя да дръпне и финишира с 23 стотни преднина.

Защитаващият титлата си Бенямин Карл (Австрия), 40-годишен, също продължава напред след драматичен успех само с 3 стотни от секундата преднина срещу местния любимец Маурицио Бормолини в първия кръг, а в последствие в четвъртфиналния двубой на ветераните Карл надделя с 12 стотни от секундата над неговия 45-годишен сънародник Андреас Промегер, а в поледствие се справи и със словенеца Тим Мастнак, за да се класира за втори пореден олимпийски финал.

полуфинали:

5-Замфиров, + 0.23 секунда - 8-Ким

3-Карл - 15-Мастнак, +0.24

четврътфинали:

4-Годе, + 0.03 секунда - 5-Замфиров

1-Фишналер - 8-Ким

10-Феличети - 15-Мастнак

3-Карл - 11-Промегер

Тервел Замфиров и Радо Янков също се справиха с пресявките

осминафинали:

1-Роланд Фишналер (Италия) - 16-Маргуч

2-Марк - 15-Мастнак

3-Карл - 14-Бормолини

4-Арно Годе - 13-РАДОСЛАВ ЯНКОВ (България), + 0.11 секунда

5-ТЕРВЕЛ ЗАМФИРОВ (БЪЛГАРИЯ) - 12-Елиас Хубер (Германия), + 0.03 секунда

6-Сянхо Ли (Република Корея) - 11-Андреас Промегер (Австрия)

7-Кавизел - 10-Феличети

8-Санкюм Ким (Република Корея) - 9-Жан Кошир Кошир (Словения)

Тервел Замфиров и Радослав Янков се класираха за осминафиналите на паралелния гигантски слалом в алпийския сноуборд на зимните Игри в Милано-Кортина. Третият български представител Александър Кръшняк отпадна в квалификациите на трасето в Ливиньо.

20-годишният Замфиров, световен шампион в паралелния слалом от Енгадин 2025, кара солидно и завърши с пето време в пресявките с 1:26.58 минута при олимпийския си дебют.

Така той ще се изправи срещу германеца Елиас Хубер на осминафиналите днес след 14:24 часа.

36-годишният Радослав Янков, който записа четвърто олимпийско участие, даде 13-о време в пресявките с 1:27.44 минута и успя да преодолее за втори път в кариерата си квалификациите на зимни Игри, след като в Пекин 2022 се нареди 15-и в крайното класиране.

В първия кръг на директните елиминации той ще се изправи срещу Арно Годе (Канада).

Така за първи път в историята двама българи достигнаха до топ 16 в дисциплината на зимни Игри.

21-годишният олимпийски дебютант Александър Кръшняк допусна грешки и остана на предпоследното 31-о място в пресявките с 1:32.27 минути.

Най-бърз в квалификациите беше световният шампион в дисциплината Роланд Фишналер (Италия) с 1:25.13 минута.

Втори се класира друг представител на домакините Аарон Марк с 1:26.08 минута, а защитаващият титлата си от Пекин 2022 Бенямин Карл (Австрия) постигна трети резултат с 1:26.49 минута. Годе е четвърти с 1:26.57 минута, а олимпийският вицешампион от Пьончан 2018 Санхо Ли (Република Корея) се нареди веднага след Замфиров на шестото място с 1:26.74 минута.

45-годишният веретан Андреас Промегер (Австрия), световен шампион от Сиера Невада 2017, даде 11-о време с 1:27.40 минута и също продължава борбата за отличията, както и местният любимец Маурицио Бормолини, завършил 14-и с 1:27.47 минута.

Световният първенец от Бакуриани 2023 Оскар Квятковски (Полша) се представи под възможностите си и отпадна с 28-о време от 1:28.70 минута. Действащият световен вицешампион Щефан Баумайстер (Германия) също не успя да продължи на осминафиналите, финиширайки 18-и в квалификациите с 1:27.76 минути.

В надпреварата при жените по-рано днес българката Малена Замфирова преодоля пресявките и ще кара в директните елиминации.

На състезанието присъства и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, а сред зрителите беше и майката на Малена Замфирова - Доротея.

Снимки: Startphoto