Малена Замфирова преодоля квалификациите в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина

Малена Замфирова преодоля квалификациите в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на зимните Олимпийски игри в Милано-Кортина.

16-годишната Замфирова преодоля двата манша от пресявките в "Сноу Парк" в Ливиньо с общо време 1:34.29 и се класира за осминафиналите в олимпийския си дебют. Талантливата българка се нареди 10-а.

Трима българи намериха място в елиминационната фаза в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

Директните елиминации за отличията започват в 14:00 часа българско време, а съперничка на Замфирова в първия кръг ще бъде Рамона Терезия Хофмайстер (Германия), четирикратна носителка на Световната купа в паралелните дисциплини и бронзова медалистка от Олимпиадата в Пьончан 2018.

Бронзовата медалистка от Пекин 2022 Глория Котник (Словения) завърши 17-а и отпадна. Тя постигна равно време с 52-годишната Клаудия Рийглер (Австрия) от 1:35.43 минута, но германката продължава на осминафиналите заради по-добро класиране на трасе.

Класиране в квалификациите:

1. Естер Ледецка (Чехия) - 1:30.79 минута

2. Зузана Мадерова (Чехия) - 1:31.48

3. Цубаки Мики (Япония) - 1:32.87

4. Лучия Далмасо (Италия) - 1:33.06

5. Александра Крол-Валас (Полша) - 1:33.18

6. Елиза Кафонт (Италия) - 1:33.38

7. Рамона Терезия Хофмайстер (Германия) - 1:33.47

8. Мишел Декер (Нидерландия) - 1:33.63

9. Забине Пайер (Австрия) - 1:33.75

10. МАЛЕНА ЗАМФИРОВА (БЪЛГАРИЯ) - 1:34.29

11. Джули Цог (Швейцария) - 1:34.36

12. Орели Моасан (Канада) - 1:34.56

13. Джазмин Корати (Италия) - 1:35.00

14. Кейли Бък (Канада) - 1:35.34

15. Шейене Лох (Германия) - 1:35.40

16. Клаудия Рийглер (Австрия) - 1:35.43

Осминафинални двойки:

1-Ледецка - 16-Рийглер

2-Мадерова - 15-Лох

3-Мики - 14-Бък

4-Далмасо - 13-Корати

5-Крол-Валас - 12-Моасан

6-Кафонт - 11-Цог

7-Хофмайстер - 10-ЗАМФИРОВА

8-Декер - 9-Пайер