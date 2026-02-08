Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Малена Замфирова преодоля квалификациите в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина

Малена Замфирова преодоля квалификациите в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина

  • 8 фев 2026 | 11:46
  • 1385
  • 0

Малена Замфирова преодоля квалификациите в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на зимните Олимпийски игри в Милано-Кортина.

16-годишната Замфирова преодоля двата манша от пресявките в "Сноу Парк" в Ливиньо с общо време 1:34.29 и се класира за осминафиналите в олимпийския си дебют. Талантливата българка се нареди 10-а.

Директните елиминации за отличията започват в 14:00 часа българско време, а съперничка на Замфирова в първия кръг ще бъде Рамона Терезия Хофмайстер (Германия), четирикратна носителка на Световната купа в паралелните дисциплини и бронзова медалистка от Олимпиадата в Пьончан 2018.

Бронзовата медалистка от Пекин 2022 Глория Котник (Словения) завърши 17-а и отпадна. Тя постигна  равно време с 52-годишната Клаудия Рийглер (Австрия) от 1:35.43 минута, но германката продължава на осминафиналите заради по-добро класиране на трасе.  

Класиране в квалификациите:  

1. Естер Ледецка (Чехия) - 1:30.79 минута   

2. Зузана Мадерова (Чехия) - 1:31.48  

3. Цубаки Мики (Япония) - 1:32.87    

4. Лучия Далмасо (Италия) - 1:33.06  

5. Александра Крол-Валас (Полша) - 1:33.18  

6. Елиза Кафонт (Италия) - 1:33.38   

7. Рамона Терезия Хофмайстер (Германия) - 1:33.47   

8. Мишел Декер (Нидерландия) - 1:33.63  

9. Забине Пайер (Австрия) - 1:33.75

 10. МАЛЕНА ЗАМФИРОВА (БЪЛГАРИЯ) - 1:34.29

 11. Джули Цог (Швейцария) - 1:34.36 

12. Орели Моасан (Канада) - 1:34.56 

13. Джазмин Корати (Италия) - 1:35.00

 14. Кейли Бък (Канада) -  1:35.34

 15. Шейене Лох (Германия) - 1:35.40 

16. Клаудия Рийглер (Австрия) - 1:35.43

Осминафинални двойки:

1-Ледецка - 16-Рийглер 

2-Мадерова - 15-Лох 

3-Мики - 14-Бък 

4-Далмасо - 13-Корати 

5-Крол-Валас - 12-Моасан 

6-Кафонт - 11-Цог

 7-Хофмайстер - 10-ЗАМФИРОВА 

8-Декер - 9-Пайер

