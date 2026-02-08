Популярни
  Милано - Кортина 2026
  Тервел Замфиров и Радо Янков също се справиха с пресявките

Тервел Замфиров и Радо Янков също се справиха с пресявките

  • 8 фев 2026 | 12:21
  • 466
  • 0

Тервел Замфиров и Радослав Янков се класираха за осминафиналите на паралелния гигантски слалом в алпийския сноуборд на зимните Игри в Милано-Кортина. Третият български представител Александър Кръшняк отпадна в квалификациите на трасето в Ливиньо.  

20-годишният Замфиров, световен шампион в паралелния слалом от Енгадин 2025, кара солидно и завърши с пето време в пресявките с 1:26.58 минута при олимпийския си дебют.

Така той ще се изправи срещу германеца Елиас Хубер на осминафиналите днес след 14:24 часа.

36-годишният Радослав Янков, който записа четвърто олимпийско участие, даде 13-о време в пресявките с 1:27.44 минута и успя да преодолее за втори път в кариерата си квалификациите на зимни Игри, след като в Пекин 2022 се нареди 15-и в крайното класиране.

Така в първия кръг на директните елиминации той ще се изправи срещу Арно Годе (Канада).

21-годишният олимпийски дебютант Александър Кръшняк допусна грешки и остана на предпоследното 31-о място с 1:32.27 минути.

Снимки: Imago

