Артета: Предишните мачове с Челси не са от значение

Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира жребия за Шампионската лига и предстоящото дерби с Челси. “Артилеристите” нямат загуба срещу този съперник в последните 10 мача, а от началото на годината го победиха на два пъти в полуфиналите за Купата на лигата.

“Това не променя колко важна е подготовката. Знаем каква стойност има срещата и отбора, срещу който се изправяме. Трябва просто да се подготвим по най-добрия начин и да заслужим победата. Това, което си направил преди две седмици или преди две години не е от значение, защото всеки мач е различен, играчите може да са различни, настроението в отбора може да е различно. Челси може да се променя по време на един мач и има мениджър, който е способен да прави това. Подготвени сме за различни сценарии”, коментира Артета.

Относно жребия за осминафиналите на Шампионската лига, който отреди, че Арсенал ще се изправи срещу Байер (Леверкузен), испанецът заяви: “Развълнувани сме да сме в тази фаза. Заслужихме правото да сме в силна позиция с това, което направихме в груповата фаза. Сега трябва да започнем да анализираме съперника и да намерим начин да сме по-добри от тях, за да преодолеем този кръг. Да сме в четири състезания и по начина, по който отборът постоянно се представя, ти дава много надежди за това, което предстои, но сега се концентрираме само върху настоящето”.

Попитан за възможността отборът да спечели четири трофея, Артета отговори: “Правил ли го е някой? Това показва колко е трудно. Нека подхождаме мач за мач и да се опитаме да си спечелим правото да стигнем до финалната фаза на всеки турнир. Тогава ще видим какво ще се случи”.

Испанецът говори и за Ебечери Езе, който не получаваше много шансове преди дербито с Тотнъм миналата седмица, когато отбеляза два гола. “Виждате как определени играчи реагират на определени решения, които взимаш. Когато играят добре или имат проблеми. Неговата роля се промени няколко пъти през сезона и реакцията му бе топ. Той беше изключителен в начина, по който се държи всеки ден. Това, от което имаме нужда, е този подход да се пренесе в силни представяния, които решават мачове. Това е причината да го привлечем”, сподели специалистът.

Артета записа с похвали Виктор Гьокереш, който се представи силно в последните мачове: “Знаем какви са качествата му. Няма съмнение, че той е невероятен нападател. Ние трябва да му помагаме, да го разбираме по-добре. Той има нужда да разбира отбора и първенството по-добре, но вървим в правилната посока. Знам какво той изисква от себе си, какви очаквания има да помага на отбора. Уверен съм, защото, когато попитам защитниците: “Как се чувствате, когато тренирате срещу него?”, те отговарят, че е кошмар. Това, което статистиката показва, е, че с него сме по-добър отбор”.

