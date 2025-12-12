Популярни
„Моят отбор": Време е за смели ходове, защото фаворитите започват да изневеряват

  • 12 дек 2025 | 16:18
  • 340
  • 0

15-ият кръг донесе ново разместване в дуела между двамата водещи на „Моят отбор“. Алекс Марков поведе с 8:7 срещу Милен Пейчев в тяхната сезонна битка, след като този път изборите му донесоха малко повече точки и му осигуриха крехка, но сладка преднина.

Това беше кръг, в който Ерлинг Холанд изненадващо не оправда доверието – слабият му актив удари сериозно огромен процент от мениджърите, заложили на него като капитан. В същото време над лигата увисна нова сянка – тази на потенциалната раздяла между Мохамед Салах и Ливърпул. Според последните сигнали, напрежението между египтянина и Арне Слот расте, а медийните спекулации, че Салах може да е изиграл последните си седмици на „Анфийлд“, правят фентъзи ситуацията около него все по-тревожна.

Отборите в играта вече усещат как две от най-сигурните точки в последните сезони се превръщат в нова зона на риск – Холанд зацикля, Салах е аут. Предстои да разберем кой ще се адаптира най-бързо. И не забравяйте – победителят в мини лигата на Sportal в края на сезона ще спечели официална тениска на любимия си отбор. Битката се изостря, рисковете зачестяват, а всеки избор може да се окаже разликата между триумф и пропадане. Ще успее ли Алекс да увеличи аванса си? Ще отвърне ли Милен? И кой ще намери правилната формула в хаоса около звездите на Премиър лийг? Следващият кръг ще даде отговорите.

