Ван Дайк: Трябва да приемем критиките и да продължим напред

  • 5 фев 2026 | 04:02
  • 314
  • 0

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк коментира състоянието на отбора и дали играчите остават единни. През изминалия уикенд шампионите на Премиър лийг сложиха край на серия от пет мача без победа в първенството с успех над Нюкасъл (4:1). В последните си два двубоя те постигнаха победи с общ резултат 10:1, което е знак за подобряване на формата им.

„Факт е, че сме шампиони на Премиър лийг, но не се представяме достатъчно добре на постоянно ниво. Това е просто факт. Критиките идват и ние трябва да ги приемем. Просто трябва да продължим напред. Не мисля, че вътрешно в отбора някога е имало съмнения относно нашето единство. Не смятам, че има някаква липса на хармония. Очевидно е, че има предизвикателства и всеки се справя с определени ситуации по различен начин“, заяви Ван Дайк.

„Въпросът е как да се справим с това заедно и как ще го поправим и ще обърнем нещата. Това е нещо, което те прави по-силен като отбор. Ако излезеш от такава ситуация, както би трябвало – и се надявам да го направим, защото имаме качествата – тогава мисля, че това може само да те подобри като отбор и като играч“, допълни нидерландецът.

Снимки: Gettyimages

ЕС към Инафантино: Жълт картон за ФИФА!

  • 5 фев 2026 | 04:38
  • 310
  • 1
Кристиано Роналдо стана на 41

  • 5 фев 2026 | 04:14
  • 523
  • 0
Киву: Продължаваме напред с вяра и упорита работа

  • 5 фев 2026 | 03:25
  • 250
  • 0
Еди Хау: Случи се точно обратното на това, което планирахме

  • 5 фев 2026 | 02:58
  • 321
  • 0
Гуардиола: Пет финала за десет години е сериозен крайъгълен камък за този клуб

  • 5 фев 2026 | 02:29
  • 613
  • 1
Късни голове спестиха мъките на Щутгарт, който продължава защитата на Купата

  • 5 фев 2026 | 00:59
  • 497
  • 0
БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

  • 4 фев 2026 | 17:06
  • 10921
  • 47
Интер удари Торо и е на полуфинал за Купата

  • 4 фев 2026 | 23:55
  • 5582
  • 3
Резервите на Ман Сити не пожалиха Нюкасъл в реванша и уредиха сблъсък с Арсенал на финала

  • 4 фев 2026 | 23:55
  • 8688
  • 16
Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

  • 4 фев 2026 | 17:36
  • 20364
  • 32
Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

  • 4 фев 2026 | 14:46
  • 22467
  • 227
Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 28598
  • 70