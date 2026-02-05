Ван Дайк: Трябва да приемем критиките и да продължим напред

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк коментира състоянието на отбора и дали играчите остават единни. През изминалия уикенд шампионите на Премиър лийг сложиха край на серия от пет мача без победа в първенството с успех над Нюкасъл (4:1). В последните си два двубоя те постигнаха победи с общ резултат 10:1, което е знак за подобряване на формата им.

„Факт е, че сме шампиони на Премиър лийг, но не се представяме достатъчно добре на постоянно ниво. Това е просто факт. Критиките идват и ние трябва да ги приемем. Просто трябва да продължим напред. Не мисля, че вътрешно в отбора някога е имало съмнения относно нашето единство. Не смятам, че има някаква липса на хармония. Очевидно е, че има предизвикателства и всеки се справя с определени ситуации по различен начин“, заяви Ван Дайк.

„Въпросът е как да се справим с това заедно и как ще го поправим и ще обърнем нещата. Това е нещо, което те прави по-силен като отбор. Ако излезеш от такава ситуация, както би трябвало – и се надявам да го направим, защото имаме качествата – тогава мисля, че това може само да те подобри като отбор и като играч“, допълни нидерландецът.

