Дебютният гол на Чорбаджийски поведе Херманщат към важна победа

  • 27 фев 2026 | 21:17
  • 1805
  • 0
Божидар Чорбаджийски вкара първия си гол с екипа на Херманщат. Българският защитник се разписа в домакинството на Ботошани, спечелено с 3:2. Титуляр за домакините беше и другият българин в състава - Антони Иванов, който получи жълт картон.

Преди този мач Херманщат се намираше в серия от пет поредни загуби във всички турнири. Отборът на Доринел Мунтяну започна много мобилизирано и излезе напред в 17-ата минута. Аурелиан Читу технично отклони топката след центриране от корнер, а връхлитащият Чорбаджийски с глава я заби в мрежата за 1:0.

В 32-рата минута Кристиан Негуц удвои аванса на домакините отблизо, след като преди това топката срещна напречната греда от рикошет в крака на защитник на Ботошани. В началото на второто полувреме Читу се разходи между цялата защита на гостите и направи резултата 3:0. Малко по-късно Михай Бордеяну върна едно попадение.

С днешната победа Херманщат събра 20 точки и се намира на предпоследното 15-о място в класирането. Ботошани е на 8-а позиция с 42 точки.

