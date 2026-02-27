Очаквайте на живо: България гони втора победа в предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

Мъжкият национален отбор по баскетбол гостува на Норвегия във втората си среща от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. Мачът в Хьонефос от Група B стартира в 21:00 часа, а Sportal.bg ще ви даде възможност да го проследите на живо.

В стартовата петица на "лъвовете" попаднаха Бост, Стоименов, Минчев, Чернокожев и Васов.

В първата си среща тимът воден от Любомир Минчев надигра в края на ноември в Ботевград с 98-88 Армения. Норвегия пък срази арменците като гост със 74-62.



Двете големи звезди на националния ни тим Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър няма да вземат участие в днешния двубой. Саша се възстановява от контузия в кръста, която получи при загубата на Олимпиакос в дербито с Панатинайкос на финала за Купата на Гърция. Милър-Макинтайър пък не получи разрешение от клубния си тим Цървена звезда да се присъедини към представителния ни тим.