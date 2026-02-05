Популярни
  Sportal.bg
  Ливърпул
  3. Слот похвали новия трансфер в Ливърпул и заяви: Ман Сити все още е сила и винаги ще бъде

Слот похвали новия трансфер в Ливърпул и заяви: Ман Сити все още е сила и винаги ще бъде

  • 5 фев 2026 | 11:59
  • 2716
  • 0
Слот похвали новия трансфер в Ливърпул и заяви: Ман Сити все още е сила и винаги ще бъде

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот даде пресконференция преди неделното дерби с Манчестър Сити на "Анфийлд". На нея нидерландецът говори за трансфера на Жереми Жаке, за състоянието на Джереми Фримпонг и Джо Гомес, както и за качествата на "гражданите".

Ливърпул обяви официално сделката за един от най-перспективните бранители в Европа
Ливърпул обяви официално сделката за един от най-перспективните бранители в Европа

За трансфера на Жереми Жаке, който ще се присъедини към Ливърпул през лятото:

- Много съм доволен, защото той е голям талант, а може би дори нещо повече, но заради възрастта му говорим за това, че е талант. Не бяхме единствените, които се интересуваха от него, така че това е още един голям комплимент за тези, които работят върху трансферите. Това е още един пример за модела, който използваме в този клуб: привличаме млади, талантливи играчи, които са в началото на кариерата си и могат да се подобрят и да ни помогнат в краткосрочен и определено в дългосрочен план. В последно време подписахме с доста такива футболисти, така че средносрочното и дългосрочното бъдеще е много добро.

За контузените и новините около състава:

- Джереми Фримпонг няма да е на разположение за уикенда. Надяваме се, че Джо Гомес ще може да тренира в събота, може би ще е на разположение, за да помогне в мача, защото не ни останаха много защитници.

За Манчестър Сити:

- Спомням си най-вече мача, който изиграхме там през този сезон и в голяма част от първото полувреме ги надиграхме. Знаем обаче колко е важен резултатът. Това е краят на сезона, така че резултатите са по-важни, а това е много добър отбор, който победи Нюкасъл дори без титулярите си. Това показва каква сила е все още Сити, а и винаги ще бъде.

Все още не сме намерили постоянството, но показахме неведнъж, че можем да се конкурираме с всеки отбор. На Сити помогна и това, че голът ни беше отменен и те получиха дузпа след намеса на VAR. Допускането на статични положения също не помогна и искаме да покажем различна страна.

За това дали последните трансфери в защита са част от плана за по-плавна раздяла с Ван Дайк, когато дойде моментът той да напусне:

- Всичко, което се прави тук, никога не е паническо действие, винаги е дългосрочна идея или нещо, за което се мисли от дълго време. Разбира се, ние сме наясно с факта, че Вирджил няма да играе за този клуб още 10 години, но има оставащ договор за година и половина, така че ще бъде с нас за този период от време и може би дори за по-дълго, ако продължи да се поддържа във форма, както е сега. Надяваме се, че ще може да остане във форма в продължение на няколко години, но в този клуб не сме глупави и знаем, че някъде в следващите години има живот без Вирджил.

