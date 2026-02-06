Ван Дайк: Ливърпул е в процес на промени и това отнема време

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк признава, че критиките към отбора и него в частност този сезон са оправдани, защото тимът не оправдава високите очаквания - още повече след като спечели титлата. Опитният защитник обаче обърна внимание на футболните анализатори. Според него те имат „дълг и отговорност“ към новото поколение играчи, когато отправят своите критики.

Защитникът проведе разговор именно с един от тези анализатори - Гари Невил от “Скай Спортс”, преди неделния сблъсък срещу Манчестър Сити.

По-рано през сезона Ван Дайк влезе в медийна полемика с друг бивш играч на Манчестър Юнайтед - Уейн Рууни, заради критиките му към него. Бранителя на „червените“ се изправи срещу анализатора заради коментарите му след победата на Ливърпул над Реал Мадрид в Шампионската лига през ноември.

Нидерланецът споделя, че може да се справи с критиките, но се притеснява, че с нарастването на популярността на социалните мрежи сред по-младите играчи те могат да окажат пагубно въздействие.

“Лично аз мога да се справя с това, но съм малко притеснен за следващото поколение - каза Ван Дайк пред Невил. - Чувствам, че бившите топ играчи имат отговорност към новото поколение. Критиката е абсолютно нормална и е част от играта и мисля, че трябва да остане така. Но понякога критиката се превръща в търсене на сензации, в изричане на неща, които да провокират, без да се мисли за последствията върху психическото състояние на играчите, особено на по-младото поколение, което е постоянно в социалните мрежи.“

“Може да кажете: ‘Да, не трябва да са в социалните мрежи’ – това е нещо, което съм им споменавал много пъти“, добави нидерландецът.

„Винаги го има този момент, в който, когато изиграеш добър мач, по-младите играчи проверяват онлайн всички положителни отзиви. Но когато имаш по-слаб мач и те тормозят в социалните мрежи или получаваш лоши критики, това наистина може да ти повлияе. Виждал съм го при някои момчета в миналото, а и в момента, защото просто не е лесно.“

„Ще става все по-зле и по-зле, защото платформите днес, със сензационните заглавия и новини, всички са постоянно в тях.“

„Смятам, че особено бившите професионалисти, топ играчите, които също са преминали през всичко това, имат отговорността да защитават донякъде и тази страна на нещата. Това е нещо, на което може би трябва да се обърне внимание.“

Един от водещите фигури в Ливърпул, който е под светлината на прожекторите, е селекционерът Арне Слот, тъй като мърсисайдци изпитват трудности да достигнат нивото от миналия сезон.

Ван Дайк добави: „Критиките за сезона, който правим, са напълно заслужени заради начина, по който играем на моменти, и заради поредицата от загуби. Това не отговаря на стандарта, който зададохме, особено миналата година.“

„Но има разлика между критика и неуважение. Миналата седмица ме попитаха дали смятам, че неуважението е заслужено, и не знам, защото не чета всичко. Намираме се в процес на промени и това отнема време. Доколкото знам, Ливърпул не е клуб, който взима прибързани решения, и те вярват в процеса. Но знам как работи светът. Знам под какво напрежение са мениджърите и че те носят отговорност за резултатите, които постигаме. Все още смятам, че това е процес. В моите очи той (Арне Слот - бел.ред.) заслужава уважение и шанс да се увери, че този процес ще завърши по положителен начин.“

