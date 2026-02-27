ПСЖ ще бъде без Дембеле и за мача с Льо Авър

Популярни
  • 27 фев 2026 | 19:32
  • 181
  • 0
Лидерът в Лига 1 Пари Сен Жермен ще бъде без Усман Дембеле за гостуването си на Льо Авър в събота. От клуба обявиха, че носителят на „Златната топка“ остава аут след контузия на прасеца и тренира самостоятелно. Не е ясно дали Дембеле ще се възстанови навреме за сблъсъка на шампиона с Челси следващия месец на осминафиналите на Шампионската лига.

Полузащитникът Сени Маюлу, който продължава индивидуалните си тренировки, също ще отсъства срещу Льо Авър. ПСЖ добави, че Фабиан Руис ще се подготвя на индивидуална тренировъчна програма през следващите две седмици, за да облекчи болката в коляното си. Халфът Жоао Невеш лекува контузия в глезена и също извън терените.

