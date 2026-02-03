Спортният директор на Ливърпул: Целта ни е да извлечем най-доброто от всеки един от новите играчи

Спортният директор Ричард Хюз е убеден, че летните попълнения на Ливърпул ще бъдат успешни. Мърсисайдци хвърлиха почти половин милиард евро на трансферния пазар преди началото на сезона и въпреки че някои като Юго Екитике стартираха отлично, други все още не са разкрили пълния си потенциал. Това със сигурност започва да прави в последно време и Флориан Виртц.

Големите промени в Ливърпул очаквано се отразиха на формата на шампионите, които през февруари са едва шести в класирането на Висшата лига и изостават с две точки от челната четворка.

"Нашата работа е непрестанно да опитваме да помагаме на новите футболисти за адаптацията им. Нормално е едно младо момче от друга държава да се нуждае от време в новата среда. Тук се играе различен тип футбол от това, на което са свикнали. Разликата може и да не е космическа, но я има", заяви Хюз по време на предаването Reds Roundtable по клубната телевизия.

"Те се нуждаят от подкрепа, но не бива и да ги задушаваш. Трябва да ги насочваш по пътя и сами да си стъпят на краката. Всеки един от тях е тук, защото е много качествен футболист. Извоювали са си го сами. В клуба сме доволни от свършената работа през лятото и това не важи само за мен", каза още той.

"Целта ни е да извлечем най-доброто от всеки един от тях. Стига съответните футболисти да са правилните, а ние винаги сме сигурни в това, то тогава добрите игри на терена не закъсняват. Не бива обаче да се фокусираме само върху тях, защото футболът е колективен спорт. Не можем да си позволим да забравим тези с повече стаж при нас или пък Федерико Киеза, който има само един сезон", добави той.

