Чилаверт нападна и Куртоа: Този, който открадна гаджето на Де Бройне ли?

Популярният в миналото бивш вратар на Парагвай Хосе Луис Чилаверт продължава да се изказва крайно по адрес на футболисти на Реал Мадрид. Наскоро, покрай скандала с Винисиус Жуниор в гостуването на Бенфика, той иронизира и бразилеца, и Килиан Мбапе. Според него Вини симулира и провокира, а французинът бил има травестит за гадже. Когато чу това, техният съотборник Тибо Куртоа реагира гневно и заяви, че Чилаверт е за съжаление.

На някогашния страж не му отне много време, за да отвърне на белгиеца.

“Аз съм за съжаление? За съжаление е той, който открадна приятелката на съотборника си (Кевин) Де Бройне”, каза Чилаверт.

В случая той визира факта, че някогашната любима на Де Бройне се залюби с Куртоа.

