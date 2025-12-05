Популярни
  3. „Моят отбор“ след 14-ия кръг: Салах пак на пейката, Холанд се събуди с гръм и трясък

„Моят отбор“ след 14-ия кръг: Салах пак на пейката, Холанд се събуди с гръм и трясък

  • 5 дек 2025 | 18:15
  • 152
  • 0

Междинният 14-и кръг в Премиър лийг донесе нови главоболия за мениджърите и сериозна динамика в битката за точки. Най-големият шок отново бе свързан с Мохамед Салах – египтянинът остана на пейката за втори пореден мач, поставяйки под въпрос статута си на сигурен избор и разбивайки редица планове.

Слот обясни кои са положителните неща в играта на Ливърпул и обяви важно завръщане
Слот обясни кои са положителните неща в играта на Ливърпул и обяви важно завръщане
 Слот коментира решението да остави Салах на пейката
Слот коментира решението да остави Салах на пейката

В другия край на спектъра обаче беше Ерлинг Холанд. Норвежката машина се завърна към познатия си ритъм точно когато трябваше – гол плюс две асистенции при драматичната победа на Манчестър Сити над Фулъм с 5:4. Точките му бяха спасителни за много от играчите, които продължиха да му се доверяват дори в моментите, когато формата му изглеждаше колеблива.

Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг
Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг
 Гуардиола: Холанд е сред великите нападатели в историята на Премиър лийг, но не е най-добрият
Гуардиола: Холанд е сред великите нападатели в историята на Премиър лийг, но не е най-добрият

Кръгът като цяло бе изпълнен с голове, непредвидими резултати и сериозни размествания в мини лигите. В новия епизод на „Моят отбор“ говорим за това как отсъствието на Салах променя стратегията, дали Холанд отново е основият и постоянен избор за капитан и кои играчи започват да се оформят като новите скрити оръжия за идните седмици.

