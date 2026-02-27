Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. ПриСтрастните прогнози на Футболинките за мача между Лийдс и Манчестър Сити

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за мача между Лийдс и Манчестър Сити

  • 27 фев 2026 | 18:45
  • 520
  • 0
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за мача между Лийдс и Манчестър Сити

Само ден, два преди да започнем да си раздаваме мартеници, Анжи реши да закичи Деси с Пижо и Пенда, защото след мача между Лийдс Юнайтед и Манчестър Сити, Деси едва ли ще има желание да се видят. Илия Груев и компания със сигурност имат други планове за двубоя и ще направят всичко по силите си да постигнат пореден успех над голям отбор на своя "Елънд Роуд".

Всички в у нас очакваме българския халф отново да е титуляр и да се представи силно срещу "гражданите", затова и Анжи се надява победата на "небесносините" да е по-малка. Деси от своя страна прогнозира успех за Лийдс. Коя ще познае може да напишете в коментарите, а останалата част от спора, ще видите в социалните мрежи на Sportal.bg!

