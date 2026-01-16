Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Магуайър: Майкъл е наясно от какво се нуждаем, за да бъдем отново печеливш клуб

  • 16 яну 2026 | 20:34
  • 268
  • 0
Майкъл Карик ще опита да влее енергия и нови идеи в съблекалнята на Манчестър Юнайтед, заяви защитникът Хари Магуайър в интервю за Sky Sports. "Червените дяволи" ще довършат сезона именно с бившия си халф начело, след като едногодишният експеримент с португалеца Рубен Аморим не даде очаквания резултат.

"Той ще опита да вкара енергия и нови идеи, без да разбърква всичко тактически", заяви Магуайър в интервю за Sky Sports.

"Юнайтед е голям клуб, много хора гледат и анализират, така че е нормално футболистите да са загубили малко от енергията си. Майкъл е играл тук, в големи отбори на Юнайтед, така че той знае какво се иска. Той е наясно от какво се нуждаем, за да бъдем отново печеливш клуб", продължи английският национал.

"Още в първата ни среща ни каза, че на първо време трябва да си върнем настроението. Ние играем за Манчестър Юнайтед, един от най-големите клубове в света. Трябва да се чувстваме привилегировани и да се гордеем. През кариерите ни сме работили точно за това и трябва да се наслаждаване на всеки мач", каза още бранителят.

Магуайър назначи за свой асистент Стийв Холанд и Магуайър очаква това да помогне на защитата. До момента "червените дяволи" са допуснали 32 гола, което най-лошото постижение от отборите до 14-о място. Холанд работи дълги години с Гарет Саутгейт в националния отбор, който допусна само две попадения на Европейското първенство до финала.

"Играем зле и в двете наказателни полета. Не се защитаваме адекватно през целия сезон и допуснахме много леки голове. Работил съм с него шест или седем години и съм се убедил, че той е фантастичен треньор. По това време Англия имаше отлична защита, така че смятам назначението му за много добро", каза Магуайър.

