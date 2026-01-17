Ливърпул приема Бърнли в търсене на първа шампионатна победа през новата година

Ливърпул ще посрещне Бърнли на стадион "Анфийлд" в мач от Премиър лийг на 17 януари 2026 г. Срещата е с начален час 17:00, като главен съдия ще бъде Андрю Мадли. Двубоят е част от програмата на английското първенство за сезон 2025/2026 и се очаква да привлече вниманието на футболните фенове с интересно противопоставяне между отбори с различни цели в шампионата.

Ливърпул заема четвъртата позиция в класирането на Премиър лийг с 35 точки след изиграни 21 мача, като тимът е отбелязал 32 гола и е допуснал 28. Мърсисайдци се борят за място в зоната на Шампионската лига и победа в този двубой би им позволила да запазят позициите си в топ 4. От друга страна, Бърнли се намира в тежка ситуация, заемайки предпоследното 19-то място с едва 13 точки от същия брой изиграни срещи. Гостите имат негативна голова разлика с 22 отбелязани и 41 допуснати попадения, което показва сериозните им проблеми в защита. За тях всяка точка е от изключително значение в борбата за оцеляване в елита.

Ливърпул демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с две равенства и две победи в първенството, както и една победа за ФА Къп. В последната си среща "червените" се наложиха убедително над Барнзли с 4:1 в турнира за Купата на Англия (на 12.01.2026). Преди това тимът завърши наравно 0:0 с Арсенал в Премиър лийг (на 08.01.2026), а също така записа и равенство 2:2 срещу Фулъм (на 04.01.2026). Годината започна с още едно равенство 0:0 срещу Лийдс (на 01.01.2026), а последната победа в първенството дойде срещу Уулвърхамптън с 2:1 (на 27.12.2025). Бърнли също показва колебливи резултати с една победа, две равенства и две загуби в последните си пет мача. Впечатляваща бе победата им с 5:1 над Милуол за ФА Къп (на 10.01.2026), а преди това отборът постигна ценно равенство 2:2 срещу Манчестър Юнайтед (на 07.01.2026). Последваха две поредни загуби - 0:2 от Брайтън (на 03.01.2026) и 1:3 от Нюкасъл (на 30.12.2025), а преди това тимът завърши 0:0 с Евертън (на 27.12.2025).

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора категорично е в полза на Ливърпул, който е спечелил всичките пет срещи. В последния им двубой от настоящия сезон, изигран на 14 септември 2025 г., "червените" победиха с минималното 1:0 като гости. Преди това, на 10 февруари 2024 г., Ливърпул се наложи с 3:1 на "Анфийлд". На 26 декември 2023 г. мърсисайдци отново победиха с 2:0 при гостуването си на Бърнли. Подобен резултат (2:0) бе постигнат и на 21 август 2021 г. на "Анфийлд", а на 13 февруари 2022 г. Ливърпул отново спечели с 1:0 при визитата си на Бърнли. Забележително е, че във всичките пет срещи Бърнли не успя да отбележи повече от един гол, а в четири от тях остана без попадение.

Хуго Екитике се очертава като ключова фигура за Ливърпул в предстоящия мач. Младият френски нападател, който ще води атаката на домакините, показва отлична форма през последните седмици. С неговата скорост, техника и завършващ удар, Екитике се превърна в основна заплаха за противниковите защити. В отсъствието на Мохамед Салах, който е на национален отбор, и контузения Александър Исак, отговорността за головете пада именно върху раменете на 23-годишния французин. Особено впечатляващо е представянето му на "Анфийлд", където той се чувства най-комфортно и често намира път към мрежата. За Бърнли, Джейдън Антъни се очертава като най-опасният играч. Английският крилен нападател демонстрира завидни умения в последните мачове и се превърна в основен реализатор за своя отбор. Неговата способност да преодолява защитници в индивидуални двубои и прецизните му центрирания създават постоянна опасност пред противниковата врата. Антъни има добри изяви срещу топ отборите в първенството и ще бъде основната надежда на гостите за изненада на "Анфийлд". Неговата скорост и техника могат да създадат проблеми на защитата на Ливърпул, особено при бързи контраатаки.