Манчестър Сити договори Марк Геи за ниска сума, "гражданите" с 15-о попълнение за последната година

Манчестър Сити е постигнал договорка с Кристъл Палас за Марк Геи и централният защитник ще стане второто ново попълнение на "гражданите" за тази зима след Антоан Семеньо. Според Дейвид Орнстийн и Фабрицио Романо лондончани ще получат за него 20 милиона паунда, което е доста по-малко от исканите от клуба минимум 35 милиона, за които информираха английските медии в последните дни. Журналистът от "Ди Атлетик" добавя, че в договора ще има и бонуси, както и заложен процент от евентуална бъдеща продажба на Геи. Самият играч ще подпише контракт за пет години и половина.

🚨💣 BREAKING: Marc Guehi to Manchester City, HERE WE GO! 💙



Official proposal accepted by Crystal Palace right now — understand fee will be around £20m.



Guehi has ACCEPTED move to #MCFC.



Exclusive story, now confirmed. 🧨 pic.twitter.com/Vo4bKmyzCU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2026

В последния ден на летния трансферен прозорец Палас договори продажбата на капитана си в Ливърпул срещу 35 милиона паунда, но след това от "Селхърст Парк" се отметнаха от сделката. Сега лондончани сметнаха, че все пак трябва да получат някаква парична сума за него, защото през лятото той щеше да си тръгне като свободен агент.

Въпреки че Ливърпул, Арсенал, Байерн (Мюнхен) и Реал Мадрид също имаха интерес към Геи, изглежда само Манчестър Сити бе склонен да отправи оферта през януари. Останалите клубове планираха свободен трансфер на играча през лятото.

По-рано днес мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер потвърди, че сделката за защитника е на финалната права и затова той няма да бъде в състава за утрешния двубой срещу Съндърланд.

Според "Скай спортс" Геи ще бъде 15-ото попълнение на Манчестър Сити за последната година. Ето кои са играчите: Абдукодир Хусанов, Витор Рейш, Омар Мармуш, Нико Гонсалес, Крисчън МакФарлейн, Джума Ба, Тижани Райндерс, Раян Аит Нури, Маркъс Бетинели, Раян Шерки, Свере Нюпан, Джеймс Трафърд, Джанлуиджи Донарума, Антоан Семеньо и предстоящият трансфер на Марк Геи.

