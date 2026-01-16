Арне Слот: Радвам се, че Салах се завръща

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот говори преди утрешния двубой срещу Бърнли. Той коментира състянието на отбора, завръщането на Мохамед Салах и други актуални теми.

“В идеална ситуация серията ни нямаше да е от 11 поредни мача без загуба, а от 11 поредни победи. Но от мястото, на което бяхме, когато допуснахме четири гола от ПСВ Айндховен, и това, на което сме в момента - на много по-добро място сме. Има какво да подобряваме, но дори да бяхме на първо място в първенството и Шампионската лига, както беше миналия сезон, пак имаше върху какво да работим”, заяви Слот.

“Почти не сме допускали положения пред вратата си в последните 11 мача. В предишния период, когато загубихме доста мачове, създавахме доста положения, но допускахме повече голове. Това бяха по-отворени мачове. Може би хората сега се връщат към тях и предпочитат да е така, но резултатите не бяха такива, каквито искахме. Трябва да намерим баланс и ще го направим. Виждам как играчите се развиват, подобряват се”, допълни треньорът.

Arne Slot admits how important qualifying for the Champions League is to Liverpool, but insists it will be tougher than ever considering how strong the Premier League is…😅 pic.twitter.com/FTxJiFLArK — Opta Analyst (@OptaAnalyst) January 16, 2026

“Не се поставихме във възможно най-добра позиция особено ако погледнем къде бяхме след първите шест кръга, но в момента се борим за четвъртото място. Все още има много за какво да се играе в първенството, защото знаем колко е важно за всеки клуб, но определено за нашия клуб, да се класира за Шампионската лига. Преди няколко години не се случи и имаше огромно финансово отражение. Това важи не само за нас, но за много клубове. Разбира се, имаме за какво да се борим и във ФА Къп и Шампионската лига”, каза още Слот.

Той говори и за Мохамед Салах, който избухна с някои изказвания и обвинения малко преди да замине за участието си на Купата на африканските нации. Египтянинът няма да е на разположение за мача с Бърнли, но се очаква да е на линия за мачовете следващата седмица.

“Първо, той има още един голям мач за Египет в събота, след това ще се върне. Радвам се, че се връща. Той е много важен за клуба и за мен. Дори да имах 15 нападатели, пак щях да се радвам да мога да разчитам на него. Той ще е на разположение следващата седмица. Говорим с него за това, което се очаква от него там и какво очакваме тук. Това, което се случи между мен и Мо, и какви разговори сме водили по телефона си остава между нас”, сподели нидерландецът.

''Happy to have him back after he has an important game to play''



Arne Slot on Mohamed Salah returning from the African Cup of Nations after Liverpool face Burnley this weekend 🇪🇬 pic.twitter.com/CNQzRbI2iQ — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 16, 2026

Слот коментира и изказването на Анди Робъртсън, чийто договор изтича в края на сезона. Бранителят заяви, че ще обмисли бъдещето си. “Трябва да похваля Анди за това, което каза, беше много зряло. Разбирам всичко, което има предвид. Всеки играч трябва да има това усещане, когато не започва във всеки мач. Той знае колко важен беше за клуба толкаво години и продължава да е. Той игра в доста мачове, може би не толкова, колкото се е надявал, но начина, по който подхожда, заслужава уважение и говори много за него”, каза по темата Слот.

Мениджърът бе попитан и за евентуални трансфери през януари, но той не даде много информация: “Всички работим в една посока относно предизвикателствата, срещу които се изправяме. Това не означава, че ще действаме, но работим заедно. Не значи, че нещо ще се случи”.