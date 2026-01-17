Дербито на Манчестър ще бъде белязано от отчаянието за точки на "червени" и "сини"

Манчестър Юнайтед ще приеме градския си съперник Манчестър Сити на "Олд Трафорд" в мач от Премиър лийг. Двубоят е насрочен за 17 януари 2026 г. от 14:30 часа. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Антъни Тейлър. Това е поредното издание на дербито на Манчестър, което традиционно предизвиква огромен интерес сред футболните фенове.

Манчестър Сити се намира на втора позиция в класирането на Премиър лийг с 43 точки от 21 изиграни мача, докато Манчестър Юнайтед заема седмото място с 32 точки от същия брой срещи. Разликата от 11 точки между двата отбора ясно показва превъзходството на "гражданите" през този сезон. Отборът на Пеп Гуардиола има значително по-добра голова разлика с 45 отбелязани и 19 допуснати гола, докато "червените дяволи" са реализирали 36 гола, но са допуснали 32. Победа за Сити би затвърдила позициите им в борбата за титлата, докато успех за Юнайтед би им дал шанс да се доближат до зоната на европейските клубни турнири.

Манчестър Юнайтед преминава през труден период с три последователни равенства в Премиър лийг. "Червените дяволи" завършиха 2:2 срещу Бърнли (07.01.2026), 1:1 срещу Лийдс (04.01.2026) и 1:1 срещу Уулвърхамптън (30.12.2025). Единствената им победа в последните пет мача дойде срещу Нюкасъл с 1:0 (26.12.2025), а в най-скорошната си среща отпаднаха от ФА Къп след загуба с 1:2 от Брайтън (11.01.2026). От друга страна, Манчестър Сити демонстрира по-стабилна форма с две победи и три равенства. "Гражданите" разгромиха Екзитър с впечатляващото 10:1 във ФА Къп (10.01.2026) и победиха Нюкасъл с 2:0 за Карабао Къп (13.01.2026). В първенството обаче те записаха три последователни равенства - 1:1 срещу Брайтън (07.01.2026), 1:1 срещу Челси (04.01.2026) и 0:0 срещу Съндърланд (01.01.2026).

Бруно Фернандеш продължава да бъде основната творческа сила в състава на Манчестър Юнайтед. Португалският плеймейкър с номер 8 е в центъра на повечето атакуващи действия на "червените дяволи" и неговата визия и способност да създава голови положения са от решаващо значение за отбора на Майкъл Карик. Фернандеш действа като свързващо звено между средната линия и нападението, като често поема отговорността при изпълнението на статични положения и дузпи. От другата страна, Ерлинг Холанд остава най-опасното оръжие в арсенала на Манчестър Сити. Норвежкият голмайстор продължава да демонстрира изключителен нюх към гола и физическа мощ, които го правят изключително труден за защитниците на противниковите отбори. Неговата способност да се озовава на правилното място в наказателното поле и клиничното му завършване на атаките са ключови за успехите на "гражданите". Холанд ще бъде основната заплаха за защитата на Юнайтед в предстоящото дерби.