Дербито на Манчестър може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

  • 16 яну 2026 | 10:20
  • 719
  • 1
Време е за манчестърско дерби! В събота, 17 януари, Манчестър Юнайтед приема Манчестър Сити на “Олд Трафорд” в мач, който винаги носи драма и голове.

В лагера на Юнайтед има нов човек – Майкъл Карик бе официално назначен за старши треньор до края на сезона, а първият му мач е дербито. За “червените дяволи” това е шанс за онзи така търсен нов импулс, след като тимът насочи целия си фокус към първенството след отпадането от ФА Къп срещу Брайтън.

При Сити настроението изглежда приповдигнато – 10:1 над Екзитър във ФА Къп е резултат, който говори сам за себе си. През седмицата “гражданите” направиха и важна крачка към финал в Купата на Лигата, след 2:0 над Нюкасъл в първия полуфинал. Пред Пеп Гуардиола има едно голямо притеснение– проблемите в защита, за които се говори сериозно преди дербито.

Големите мачове са още по-сладки, когато има и награда – затова пускаме безплатна игра за дербито Манчестър ЮнайтедМанчестър Сити, в която може да спечелите 65-инчов 4K Ultra HD телевизор!

Играта е напълно безплатна и отнема само няколко минути. И това не е всичко — платформата ни предлага още безплатни игри с вълнуващи награди. От телевизор до ексклузивни спортни сувенири — всяко участие е шанс за голяма печалба!

