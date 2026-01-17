Карик е против продажбата на Магуайър

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик е против продажбата на защитника Хари Магуайър през зимния трансферен прозорец, съобщава The Sun.

Карик настоява ръководството да отхвърли всички трансферни оферти за играча в средата на сезона, докато неговият асистент, Стив Холанд, цени високо защитника. Настоящият договор на Магуайър с Манчестър Юнайтед е до юни 2026 г.

По-рано се съобщаваше, че клубовете от Серия А Наполи и Интер Милано проявяват интерес към играча.

Защитникът е с Манчестър Юнайтед от лятото на 2019 г. През този сезон Магуайър е участвал в 10 мача във всички турнири, като е отбелязал два гола и е дал една асистенция. Според Transfermarkt пазарната му стойност е 10 милиона евро.