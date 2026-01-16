Гуардиола: Не знаем как ще играе Юнайтед при Майкъл Карик и затова ще се фокусираме върху себе си

Популярни
  16 яну 2026
  • 577
  • 0
Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола призна, че няма представа как ще играе Манчестър Юнайтед в утрешното дерби на "Олд Трафорд" и затова ще се фокусира върху собствения си тим. "Червените дяволи" за първи път ще бъдат водени от временния мениджър Майкъл Карик, така че не е ясно с каква тактика ще излязат в дербито.

"Ако нямаш повече информация за противника, се фокусираш върху себе си и играчите. Можеш да имаш някаква представа какво Майкъл правеше в Мидълзбро, или когато бе начело на Ман Юнайтед миналия път, но тактиката е за играчите, а те утре ще са различни от тези на Мидълзбро. Няма да имам таймаут десет минути след началото, за да кажа на нашите играчи какво иска да направи Майкъл. Когато нямаш информация, е по-добре да се съсредоточиш върху себе си.

Когато срещнахме наскоро Челси с новия мениджър, те играха по напълно различен начин през първото и през второто полувреме. Ето защо трябва да се съсредоточиш върху себе си", сподели Пеп.

"Ще видим днес следобед на тренировката кака се чувства Нико Гонсалес. Оскар Боб и Джон Стоунс все още не са на разположение. Когато приключи мачът за третото място на Купата на Африка, Омар Мармуш ще се завърне", заяви испанецът по повод състоянието на контузените.

Запитан за информациите, че Сити е близо до привличането на Марк Геи, Пеп отговори: "Няма какво да кажа по този въпрос. Без Джон Стоунс, Рубен Диаш и Йошко Гвардиол се намираме в трудна ситуация не само за предстоящия мач, но за дълъг период. Рубен ще се върне скоро, но Йошко - не. Надяваме се, че скоро и Джон ще е на разположение. Ще видим".

