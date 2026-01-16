Карик посочи какви са целите му като временен мениджър на Манчестър Юнайтед

Майкъл Карик даде първата си пресконференция като временен мениджър на Манчестър Юнайтед. На нея бившият халф, който ще има трудната задача в първия мач след завръщането си на "Олд Трафорд" да се изправи срещу Манчестър Сити, обясни какви са целите му и какво би представлявал успехът за него в тази му роля.

"Страхотно чувство е за мен да съм на тази позиция. Играл съм различни роли и съм се научил да обичам този клуб. Той е част от живота ми толкова дълго. Напълно осъзнавам позицията, в която се намирам.

Имам огромното желание да успея. Имаме да свършим много неща. Работата е важна. Тук винаги става дума за това да печелим мачове, като играем по определен начин.

Отгоре не са поставяли конкретни цели и очаквания. Искаме да сме близо до върха. Трябва да правим малки стъпки към това. Участието в Европа очевидно би било стъпка напред и трябва да продължим да настояваме в тази посока.

Кое би било успех? Подобрението. На отбора и на отделните играчи. Ако подобряваме отделните играчи, ние създаваме по-добър отбор. Трябват и резултати. Има елемент на представяне, има елемент на подобрение и има елемент на това да правим каквото е необходимо, за да печелим по определени начини. Искаме да завършим възможно най-високо. Ще видим докъде ще ни отведе това.

Говорих много с Джейсън Уилкокс и работя в тясно сътрудничество с него и Омар Берада. През последните няколко дни говорихме много, както може би си представяте. Собствениците също бяха наоколо, така че беше хубаво да се срещна с тях вчера и да поговорим малко. Успяхме да споделим няколко неща. Пожелаха ни всичко най-добро и беше хубаво да ги видим", заяви Карик

„Наистина имахме добра седмица. Матайс де Лихт има леки проблеми, но се надявам, че скоро ще го върнем в игра. Като цяло момчетата са в добра форма. Просто усещам енергията. Момчетата положиха усилия тази седмица и чувстваме, че сме готови", добави временният мениджър на Манчестър Юнайтед.