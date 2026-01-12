Популярни
"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

  • 12 яну 2026 | 13:48
  • 999
  • 2

Трансферният прозорец в българския футбол стартира ударно за част от водещите отбори, а при други до момента се очертава голямо затишие. Докато ЦСКА и Лудогорец действат активно на пазара, Левски – въпреки че влиза в пролетния дял като лидер с преднина от 7 точки – остава напълно пасивен до момента. Това поражда логични въпроси: стратегическо спокойствие или пропуск, който може да струва скъпо? Смелост или бездействие?

Левски е в най-обнадеждаващата си позиция за титлата от много години. Преднината от седем точки пред ЦСКА 1948 и Лудогорец би трябвало да действа като сигнал, че моментът за триумф е точно сега. Вместо това обаче при "сините" цари трансферен застой, което може да се окаже голям проблем, най-вече заради факта, че конкурентите са много активни. Не един и двама анализатори вече виждат причината за това в старата максима: „Когато нещо работи, не го променяй.“ Да, Левски играе изчистен, стабилен и дисциплиниран футбол под ръководството на Хулио Веласкес. Да, съставът демонстрира характер и постоянство, но една позиция на върха носи не само спокойствие, а и тежест – тежестта да не позволиш на конкурентите да те настигнат, а те правят именно това. Нито един входящ трансфер, нито един нов играч, който да даде глътка въздух в сгъстения цикъл през пролетта. Основните футболисти са претоварени, някои ключови позиции очевидно изискват дълбочина, а Левски рискува да се окаже в ситуация, в която вече няма да „надгражда“, а да догонва.

От другата страна на барикадата е ЦСКА – клубът, който започна сезона колебливо, беше разкъсван от вътрешни проблеми и загуби точки, които можеха да бъдат избегнати, но ръководството изглежда е разбрало, че така не може да се продължава, защото една и съща грешка бе повторена две последователни години. Пет нови попълнения вече са факт. Всички те заминаха за Турция и тренират под ръководството на Христо Янев още от първите дни на зимната подготовка. Това означава две неща - стратегическа яснота – ЦСКА знае, че пролетта е решаваща. И всичко това контрастира рязко с тишината на „Герена“.

Да не забравяме и за най-големия играч в битката за титлата – Лудогорец. Разградчани са в ситуация, в която всяка година обновяват състава, но подбират внимателно – без големи приказки, но с висока ефективност. Тази зима не прави изключение: клубът отново се подсилва, за да остане конкурентен не само в България, но и в Европа. Клубната философия е ясна – дълбочина, вариативност, ротации. Това е футболът на съвременността. На този фон Левски изглежда като единственият от „тримата големи“, който стои мирно, докато конкурентите му надграждат и мислят напред във времето.

Футболът отдавна не е просто спорт – той е битка за ресурси, темпо, реакция. Зимните прозорци често решават шампионата, защото в тях се коригират слабости, запълват се дупки, решават се кадрови кризи. Левски рискува да направи фундаментална грешка – да остане статичен в динамичната околна среда. Ако „сините“ в следващите дни не реагират, ако не бъдат привлечени поне двама-трима футболисти, които да дадат дълбочина и конкуренция в ключовите позиции, пролетта може да се окаже дълга и болезнена. Преднината от седем точки е комфорт, но не и гаранция. Защото в битката на върха вече категорично се присъединява и още един клуб – ЦСКА 1948. Отскоро отборът на Цветомир Найденов не просто декларира амбиции, а ги доказва и с действия, финансов ресурс и точни трансфери. Привличането на един от най-качествените футболисти в efbet ЛигаБернардо Коуто – е поредният знак, че конкуренцията около върха никога не е била по-ожесточена. И докато останалите се въоръжават за големия пролетен щурм, Левски рискува да посрещне битката неподготвен.

