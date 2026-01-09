Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред медиите след днешната среща между клубовете, БФС и ПФЛ. Шефът на "сините" заяви, че клубът е изряден що се отнася до феърплея и допълни, че има информация за стимулиране на други отбори срещу Левски.



Също така той добави, че в клуба работят по привличането на нови състезатели, но не може да обещае на 100%, че ще се вземат такива.

"Доста ползотворна среща. Хубаво е по-често да се виждаме и да решаваме неща, които касаят развитието на българския футбол.

Нямаше хора или клубове, които бяха против да се играе на хубави терени, тъй като всеки един зрител и привърженик иска да присъства на мачове на любимия си клуб. Взехме решение мачовете изцяло да се играят през уикенда, тъй като догодина ще са по-малко заради намаляване на групата. Мачовете през февруари ще започнат по-късно, но ще играем до 20 декември.

Искрено вярвам във феърплея. Ние като клуб винаги сме били изрядни в това отношение. Така ще бъде и занапред. Останалите клубове сами могат да си опетнят честта или да вървят в правилната насока. Разбира се, че очакваме удари под кръста в битката за титлата. Знаем, че доста клубове ще скочат. Имаме информация, че са се стимулирали отбори срещу нас. Който има излишни пари, да дава.

Мисля, че Георги Иванов е човекът, който трябва да вземе решение дали някои мачове да се ръководят от чужди съдии. Искаме съдиите да свирят това, което се случва на терена, нищо повече от това. Ако съдиите искат да имат доверието на водещите клубове и не само на тях, да свирят това, което виждат. Никой няма да има нещо против съдия.

Последните няколко кръга имаше по-добро развитие на съдийството. Важното е всеки един отбор, който присъства на днешната среща, да изкаже мнение и да се обединим в общо, което да е от полза на българския футбол.

Не мога да се сетя Левски да е давал някога на някой. За други отбори не мога да говоря", каза Боримиров.

"Знаете кога отваря трансферният прозорец. Още не е отворен. Работим в тази насока, но не мога да ви обещая на 100%.

Към момента нямаме оферти за наши футболисти. Кога и дали ще пристигнат - е отделен въпрос", допълни още шефът на "сините".