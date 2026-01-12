Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Арда ще се опита да привлече бивш нападател на Левски

  • 12 яну 2026 | 09:11
  • 1366
  • 0
Ръководството на Арда води преговори с роден нападател, твърди "Тема Спорт". Както е известно, на старта на зимната подготовка спортният директор Ивайло Петков и треньорът Александър Тунчев обявиха, че ще има само едно попълнение и то ще е именно на позицията на върха на атаката. Там Георги Николов ще е аут още дълго време и така единствената опция остава Патрик Луан. Според непотвърдена информация кърджалийци са обсъждали евентуалното привличане на бившия нападател на Левски Алекс Колев, който има договор с китайския си клуб Нантонг до края на годината.

Александър Колев обясни за раздялата си с Левски
Ако нещата с въпросния българския футболист не се случат, Арда ще мине към план Б – привличането на чужденец.

