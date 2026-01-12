Бусато отказал да премине в Ботев (Враца)

ЦСКА и Ботев (Враца) ще осъществят размяна на вратари. След като Димитър Евтимов се завърна в Борисовата градина, към тима на Тодор Симов, ще се присъедини Марин Орлинов. В последните два сезона 31-годишният страж пазеше под рамката на ЦСКА II във Втора лига, като така и не записа мач за представителния отбор на "армейците".

До момента в кариерата си той е играл за Чавдар (Етрополе), Спартак (Плевен), Ловеч, Ботев (Гълъбово), Нефтохимик и Монтана, като за тима от Северозапада има 8 участия в елита. Сега обаче преминава в регионалния съперник, като се очаква да бъде титуляр през пролетта.

Първоначално такова предложение е получил Густаво Бусато, но той категорично отказал тази възможност, съобщава "Тема Спорт". Така в момента ЦСКА води преговори с бразилеца за разтрогването по взаимно съгласие на неговия договор, който изтича през лятото.