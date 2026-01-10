Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Станислав Манолев: Много силна селекция за ЦСКА, находката е Исак Соле

Станислав Манолев: Много силна селекция за ЦСКА, находката е Исак Соле

  • 10 яну 2026 | 09:26
  • 542
  • 0

Бившият игра на ЦСКА и национал на България Станислав Манолев похвали селекцията на "червените", която е мащабна през последните седмици. Досега столичани привлякоха петима нови, а е много вероятно Димитър Евтимов също да се завърне в тима.

Бусато няма да пази за ЦСКА повече, "червените" му предлагат работа в клуба
Бусато няма да пази за ЦСКА повече, "червените" му предлагат работа в клуба

„Във водещите отбори в България играят твърде малко българи, което е жалко. За да се вдига нивото на футбола ни и националния отбор, трябва повече нашенци да бъдат част от най-силните ни тимове - ЦСКА, Левски и Лудогорец. Доскоро имаше по 7-8 българи в елитните отбори, а сега са двама-трима. Но влизам в обувките на шефовете им, защото за да гониш нещо сериозно, трябва да пазаруваш чужденци. Просто няма толкова  добри български футболисти. Иначе ЦСКА купува чужденци в момента и това за мен е логично, там нещата се правят може би за следващия сезон, за да са още по-конкурентни на лидерите в момента.

Находката в селекцията на "червените" е Исак Соле, защото той е играч, който може да решава мачове и има необходимото самочувствие за това. Андрей Йорданов също е много силно попълнение, познавам го отлично от Пирин, все пак аз го доведох на „Гнездото“ в Благоевград от Кюстендил, така че силна, много силна селекция на ЦСКА за сега", коментира пред "Мач Телеграф" Станислав Манолев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Хебър обяви контролите през зимата, три от тях са в Турция

Хебър обяви контролите през зимата, три от тях са в Турция

  • 9 яну 2026 | 21:27
  • 1794
  • 0
Лидерът във Втора лига представи двама нови

Лидерът във Втора лига представи двама нови

  • 9 яну 2026 | 20:39
  • 2214
  • 2
Пирин има нов собственик

Пирин има нов собственик

  • 9 яну 2026 | 19:40
  • 22677
  • 39
Ето как играчите на Лудогорец посрещнаха бразилеца Винисиус

Ето как играчите на Лудогорец посрещнаха бразилеца Винисиус

  • 9 яну 2026 | 19:05
  • 2814
  • 0
Спартак (Варна) взе нападател от Трета лига

Спартак (Варна) взе нападател от Трета лига

  • 9 яну 2026 | 16:30
  • 2077
  • 0
Съдийската комисия на БФС с образователна инициатива в спортните училища

Съдийската комисия на БФС с образователна инициатива в спортните училища

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 909
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо церемонията за “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Очаквайте на живо церемонията за “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 09:45
  • 92
  • 0
Манчестър Сити ще си връща самочувствието във ФА Къп

Манчестър Сити ще си връща самочувствието във ФА Къп

  • 10 яну 2026 | 07:33
  • 2402
  • 3
Първи разговори лице в лице между Солскяер и Манчестър Юнайтед

Първи разговори лице в лице между Солскяер и Манчестър Юнайтед

  • 10 яну 2026 | 08:18
  • 1890
  • 5
Барселона смята да задържи Рашфорд

Барселона смята да задържи Рашфорд

  • 10 яну 2026 | 07:02
  • 3574
  • 4
Челси ще трябва да внимава в лондонско дерби за ФА Къп

Челси ще трябва да внимава в лондонско дерби за ФА Къп

  • 10 яну 2026 | 07:55
  • 1917
  • 1
Сезонът в Sesame НБЛ продължава с три двубоя

Сезонът в Sesame НБЛ продължава с три двубоя

  • 10 яну 2026 | 07:20
  • 2353
  • 0