Станислав Манолев: Много силна селекция за ЦСКА, находката е Исак Соле

Бившият игра на ЦСКА и национал на България Станислав Манолев похвали селекцията на "червените", която е мащабна през последните седмици. Досега столичани привлякоха петима нови, а е много вероятно Димитър Евтимов също да се завърне в тима.

„Във водещите отбори в България играят твърде малко българи, което е жалко. За да се вдига нивото на футбола ни и националния отбор, трябва повече нашенци да бъдат част от най-силните ни тимове - ЦСКА, Левски и Лудогорец. Доскоро имаше по 7-8 българи в елитните отбори, а сега са двама-трима. Но влизам в обувките на шефовете им, защото за да гониш нещо сериозно, трябва да пазаруваш чужденци. Просто няма толкова добри български футболисти. Иначе ЦСКА купува чужденци в момента и това за мен е логично, там нещата се правят може би за следващия сезон, за да са още по-конкурентни на лидерите в момента.

Находката в селекцията на "червените" е Исак Соле, защото той е играч, който може да решава мачове и има необходимото самочувствие за това. Андрей Йорданов също е много силно попълнение, познавам го отлично от Пирин, все пак аз го доведох на „Гнездото“ в Благоевград от Кюстендил, така че силна, много силна селекция на ЦСКА за сега", коментира пред "Мач Телеграф" Станислав Манолев.