Банско приема елита на световния сноуборд
Селекцията на ЦСКА може да надмине тази от 2012 година

  • 12 яну 2026 | 11:15
  • 304
  • 1

ЦСКА показва сериозна активност на зимния трансферен пазар и вече представи шест нови попълнения. "Червените" се подсилиха с Алехандро Пиедраита, Макс Ебонг, Лео Перейра, Андрей Йорданов, Исак Соле и Димитър Евтимов.

Ето 25-те футболисти, с които ЦСКА потегли към Анталия
Ето 25-те футболисти, с които ЦСКА потегли към Анталия

Българските отбори рядко взимат много играчи през зимата. Специално в ЦСКА толкова попълнения за пролетта не е имало от 12 години. В началото на 2014 година са привлечени петима - Иван Стоянов, Стивън Съндей, Борис Галчев, Пламен Крачунов и Иван Маркович.

Абсолютният рекорд на "армейците" за новодошли през зимата е поставен през 2012 година. Тогава на "Армията" пристигат осем нови - Нджонго Присо, Антонио Томас, Коста Янев, Николай Дюлгеров, Илиас Хадад, Иван Боладо, Абел Анисе и Джеорджиан Паун.

