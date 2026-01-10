Популярни
Стана ясно колко пари от Лудогорец са платили за Ногейра

  • 10 яну 2026 | 13:51
  • 555
  • 0
Стана ясно колко пари от Лудогорец са платили за Ногейра

Лудогорец е платил 750 хиляди евро на шведския Халмстад за правата на левия краен бранител Винисиус Ногейра, пишат медиите в Норвегия. Именно там бранителят рита за последно под наем, носейки екипа на Волеренга през миналия сезон. Ногейра е бил привлечен по личното настояване на старши треньора на "орлите" Пер-Матиас Хьогмо.

Лудогорец представи първото си ново попълнение
Лудогорец представи първото си ново попълнение

Очаква се Ногейра да направи неофициален дебют за Лудогорец в контролата с Пакш на лагера в Белек, Турция. Бразилецът вече тренира с новите си съотборници. Той бе привлечен за конкуренция на Антон Недялков.

Източник: "Тема спорт"

