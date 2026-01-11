Популярни
  ЦСКА
  2. ЦСКА
  3. Ето 25-те футболисти, с които ЦСКА потегли към Анталия

Ето 25-те футболисти, с които ЦСКА потегли към Анталия

  • 11 яну 2026 | 11:14
  • 2288
  • 3

С група от 25 футболисти ЦСКА замина тази сутрин на двуседмичен подготвителен лагер в турския курорт Анталия. В нея попадна талантът от “червената” школа - Алекс Тунчев, син на треньора на Арда Александър Тунчев. С отбора замина и Кевин Додай. Крилото бе спряган за преотстъпване във Влазня, но явно преговорите не са финализирани.

ЦСКА ще изиграе 4 контролни мача по време на лагера:

• На 14 януари срещу Корона Киелце (Полша)
• На 17 януари срещу Млада Болеслав (Чехия)
• На 21 януари срещу ЛНЗ Черкаси (Украйна)
• На 23 януари срещу Нови Пазар (Сърбия)

Групата на ЦСКА

Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов;
Защитници: Дейвид Пастор, Андрей Йорданов, Адриан Лапеня, Алекс Тунчев, Лумбард Делова, Теодор Иванов, Иван Турицов, Анжело Мартино;
Полузащитници: Улаус Скаршем, Дейвид Сегер, Петко Панайотов, Исак Соле, Бруно Жордао, Макс Ебонг, Илиан Илиев, Джеймс Ето’о;
Нападатели: Лео Перейра, Сантяго Годой, Алехандро Пиедраита, Йоанис Питас, Мохамед Брахими, Кевин Додай.

