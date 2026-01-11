Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Цветомир Найденов отрече за завръщането на Педриньо

Цветомир Найденов отрече за завръщането на Педриньо

  • 11 яну 2026 | 15:20
  • 2575
  • 3

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов опроверга появилата се по-рано днес информация, че Педриньо отново ще облече червената фланелка. Някои турски медии разкриха, че бразилецът не е попаднал в състава на своя Коняспор за тренировъчния лагер в Анталия и по тази причина чрез своя агент се е свързал с бившия си клуб.

Педриньо записа силни мачове за ЦСКА 1948 през 2023 и 2024 г., което доведе до преминаването му в Турция. С екипа на Коняспор той има 54 срещи, в които е вкарал шест гола и е направил четири асистенции.

ЦСКА 1948 си връща звезда от Сюпер Лиг
ЦСКА 1948 си връща звезда от Сюпер Лиг

"Ко? Не! Щом няма клипче от уои tube, значи не идва", написа Найденов в социалните мрежи.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Куршума тренира индивидуално във фитнеса

Куршума тренира индивидуално във фитнеса

  • 11 яну 2026 | 13:34
  • 3068
  • 0
Левски обяви часовете на зимните си контроли

Левски обяви часовете на зимните си контроли

  • 11 яну 2026 | 13:25
  • 1617
  • 0
Берое стартира с тренировките в понеделник

Берое стартира с тренировките в понеделник

  • 11 яну 2026 | 12:48
  • 939
  • 1
Мъри Стоилов отказал 2,5 млн. евро на година от руски гранд, клубът го замени със спряган за Левски треньор

Мъри Стоилов отказал 2,5 млн. евро на година от руски гранд, клубът го замени със спряган за Левски треньор

  • 11 яну 2026 | 12:16
  • 10103
  • 14
Лудогорец стартира днес срещу сериозен съперник

Лудогорец стартира днес срещу сериозен съперник

  • 11 яну 2026 | 11:48
  • 2224
  • 0
Евтимов: Може би някои от вас няма да са съгласни,но не мога да избягам от това, което сърцето иска

Евтимов: Може би някои от вас няма да са съгласни,но не мога да избягам от това, което сърцето иска

  • 11 яну 2026 | 11:37
  • 9690
  • 22
Виж всички

Водещи Новини

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 10554
  • 7
Лудогорец 2:1 Пакш - втора дузпа за унгарците

Лудогорец 2:1 Пакш - втора дузпа за унгарците

  • 11 яну 2026 | 16:45
  • 5342
  • 8
ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

  • 11 яну 2026 | 15:24
  • 10679
  • 2
ЦСКА 1948 1:0 Рапид (Букурещ)

ЦСКА 1948 1:0 Рапид (Букурещ)

  • 11 яну 2026 | 16:23
  • 2477
  • 0
Фиорентина 0:0 Милан, два големи пропуска на Пулишич

Фиорентина 0:0 Милан, два големи пропуска на Пулишич

  • 11 яну 2026 | 16:03
  • 2308
  • 1
Портсмут 1:2 Арсенал, Мадуеке пропусна дузпа

Портсмут 1:2 Арсенал, Мадуеке пропусна дузпа

  • 11 яну 2026 | 16:41
  • 2075
  • 2