Цветомир Найденов отрече за завръщането на Педриньо

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов опроверга появилата се по-рано днес информация, че Педриньо отново ще облече червената фланелка. Някои турски медии разкриха, че бразилецът не е попаднал в състава на своя Коняспор за тренировъчния лагер в Анталия и по тази причина чрез своя агент се е свързал с бившия си клуб.

Педриньо записа силни мачове за ЦСКА 1948 през 2023 и 2024 г., което доведе до преминаването му в Турция. С екипа на Коняспор той има 54 срещи, в които е вкарал шест гола и е направил четири асистенции.

"Ко? Не! Щом няма клипче от уои tube, значи не идва", написа Найденов в социалните мрежи.