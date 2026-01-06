Ювентус набеляза нападател на Парма за зимната селекция

Ювентус активно търси нови попълнения в атака по време на януарския трансферен прозорец, а последните информации от Италия сочат, че Матео Пелегрино от Парма може да представлява интерес за „бианконерите“ този месец.

През уикенда Ювентус допусна разочароващо равенство 1:1 у дома срещу Лече в Серия А. След тази грешна стъпка фенове и анализатори препоръчаха на „старата госпожа“ да привлече „истински“ или „тежък“ централен нападател. Тези призиви идват след поредица от пропуснати шансове и ужасяващ опит за дузпа в стил „Паненка“ от страна на Джонатан Дейвид в събота. Освен пропилените му възможности през уикенда, се появиха и мнения, че канадецът не притежава подходящия профил, за да води атаката под ръководството на Спалети.

Същото се твърди и за лятното попълнение Лоис Опенда. Единствените други опции за Ювентус на позицията централен нападател са Душан Влахович, който е извън игра за дълъг период поради контузия, и Аркадиуш Милик, който не е играл в официален мач от май 2024 г.

Това кара Ювентус да проучва потенциални възможности на януарския трансферен пазар. Според информации на Tuttosport и Calciomercato.com, Пелегрино от Парма е сред настоящите фаворити за „бианконерите“ през януари.

Твърди се, че Ювентус и Парма поддържат отлични работни взаимоотношения, както и директорите Марко Отолини и Федерико Керубини на лично ниво. Въпреки това не се очаква преговорите да бъдат лесни, тъй като към момента Парма не е склонен да се раздели със своя титулярен номер 9 по средата на сезона. Според информациите, те ще поискат сума от порядъка на 30 милиона евро, ако Ювентус реши да продължи с опита си да го привлече.

Сред алтернативните варианти, според публикациите от понеделник, са Александър Сьорлот от Атлетико Мадрид, Лоренцо Лука от Наполи и Артьом Довбик от Рома.

Снимки: Gettyimages