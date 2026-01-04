Маккени: Дейвид няма за какво да се извинява, продължаваме напред

Уестън Маккени настоя, че Ювентус трябва да гледа напред, а не да се поддава на разочарованието след равенството 1:1 срещу Лече. В изказването си на пресконференцията след мача американският полузащитник изрази мнение, че самото представяне на отбора трябва да бъде окуражаващо.

„Не мисля, че този мач трябва да ни плаши. Изиграхме добър двубой. Липсваше ни финалният пас, а дузпи може да пропусне всеки. Това е футболът, трябва да продължиш напред и да се съсредоточиш върху следващия мач“, започна Маккени.

На въпрос дали усеща резултата като пропусната възможност, Маккени даде балансиран отговор.

„И да, и не. В изказването си на пресконференцията след мача, цитиран от TuttoJuve, американският полузащитник изрази мнение, че самото представяне на отбора трябва да бъде окуражаващо", обясни той.

Маккени беше използван и в по-изнесена роля и заяви, че се чувства комфортно да играе зад нападателите.

„Това не е нова позиция за мен. Винаги съм на разположение на треньора и отбора и се опитвам да давам 100 процента, където и да играя. Харесва ми ролята на трекуартиста, защото можеш да помагаш както в защита, така и в атака“, каза той.

Полузащитникът защити своя съотборник Дейвид след пропуснатата дузпа, като подчерта важността на единството в състава.

„Той няма за какво да се извинява на отбора. Това е футболът. Трябва да го подкрепим и да му помогнем да не свежда глава. Не бива повече да мисли за това, надявам се да вкара в следващия мач“, завърши Маккени.