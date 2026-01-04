Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Маккени: Дейвид няма за какво да се извинява, продължаваме напред

Маккени: Дейвид няма за какво да се извинява, продължаваме напред

  • 4 яну 2026 | 04:01
  • 209
  • 0

Уестън Маккени настоя, че Ювентус трябва да гледа напред, а не да се поддава на разочарованието след равенството 1:1 срещу Лече. В изказването си на пресконференцията след мача американският полузащитник изрази мнение, че самото представяне на отбора трябва да бъде окуражаващо.

Двойно харакири на Ювентус за начало на годината
Двойно харакири на Ювентус за начало на годината

„Не мисля, че този мач трябва да ни плаши. Изиграхме добър двубой. Липсваше ни финалният пас, а дузпи може да пропусне всеки. Това е футболът, трябва да продължиш напред и да се съсредоточиш върху следващия мач“, започна Маккени.

На въпрос дали усеща резултата като пропусната възможност, Маккени даде балансиран отговор.

„И да, и не. В изказването си на пресконференцията след мача, цитиран от TuttoJuve, американският полузащитник изрази мнение, че самото представяне на отбора трябва да бъде окуражаващо", обясни той.

Спалети защити играчите си след фиаското: Няма никаква полемика!
Спалети защити играчите си след фиаското: Няма никаква полемика!

Маккени беше използван и в по-изнесена роля и заяви, че се чувства комфортно да играе зад нападателите.

Рома не се възползва от грешката на Юве и позволи на Аталанта да се доближи до зона „Европа“
Рома не се възползва от грешката на Юве и позволи на Аталанта да се доближи до зона „Европа“

„Това не е нова позиция за мен. Винаги съм на разположение на треньора и отбора и се опитвам да давам 100 процента, където и да играя. Харесва ми ролята на трекуартиста, защото можеш да помагаш както в защита, така и в атака“, каза той.

Полузащитникът защити своя съотборник Дейвид след пропуснатата дузпа, като подчерта важността на единството в състава.

„Той няма за какво да се извинява на отбора. Това е футболът. Трябва да го подкрепим и да му помогнем да не свежда глава. Не бива повече да мисли за това, надявам се да вкара в следващия мач“, завърши Маккени.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Лил се спъна срещу Рен, който се закачи в битката за топ 4

Лил се спъна срещу Рен, който се закачи в битката за топ 4

  • 4 яну 2026 | 01:48
  • 366
  • 0
Артета: Сами се поставихме в трудна ситуация, но реагирахме блестящо

Артета: Сами се поставихме в трудна ситуация, но реагирахме блестящо

  • 4 яну 2026 | 00:30
  • 708
  • 0
Драма с дузпи елиминира Тунис и прати Мали на четвъртфинал

Драма с дузпи елиминира Тунис и прати Мали на четвъртфинал

  • 4 яну 2026 | 00:27
  • 2006
  • 1
Рома не се възползва от грешката на Юве и позволи на Аталанта да се доближи до зона „Европа“

Рома не се възползва от грешката на Юве и позволи на Аталанта да се доближи до зона „Европа“

  • 4 яну 2026 | 00:03
  • 2088
  • 3
Жоан Гарсия отчая родния си клуб, а Барса ликува с късни голове в каталунското дерби

Жоан Гарсия отчая родния си клуб, а Барса ликува с късни голове в каталунското дерби

  • 3 яну 2026 | 23:56
  • 13649
  • 107
Гриша Ганчев: Маестро, преподавай в по-добрия свят

Гриша Ганчев: Маестро, преподавай в по-добрия свят

  • 3 яну 2026 | 22:55
  • 3925
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 12:50
  • 95656
  • 346
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 13:14
  • 54418
  • 30
Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

  • 3 яну 2026 | 16:12
  • 44511
  • 12
Жоан Гарсия отчая родния си клуб, а Барса ликува с късни голове в каталунското дерби

Жоан Гарсия отчая родния си клуб, а Барса ликува с късни голове в каталунското дерби

  • 3 яну 2026 | 23:56
  • 13649
  • 107
Арсенал увеличи аванса си на върха

Арсенал увеличи аванса си на върха

  • 3 яну 2026 | 21:26
  • 17209
  • 48
Академик със страхотен обрат срещу Черно море Тича в Пловдив

Академик със страхотен обрат срещу Черно море Тича в Пловдив

  • 3 яну 2026 | 19:46
  • 8485
  • 14