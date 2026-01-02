Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  Ювентус обяви нов спортен директор, който вече е работил в клуба

Ювентус обяви нов спортен директор, който вече е работил в клуба

  • 2 яну 2026 | 17:46
  • 270
  • 0

Ювентус съобщи официално за назначенито на Марко Отолини за спортен директор на клуба.

Ювентус с удоволствие обявява назначаването на Марко Отолини за нов спортен директор. Отолини официално се присъедини към организацията на „бианконерите“ на 1 януари 2026 година, като ще докладва директно на главния изпълнителен директор Дамиен Комоли“, се казва в изявлението на италианския футболен клуб.

„Той носи със себе си богат опит, натрупан с времето чрез различни роли в света на футбола“, добавиха от гранда от Торино. Марко Отолини вече е работил за Ювентус в миналото, като част от скаутския отдел на клуба.

„Първият му период в отбора започва през 2018 г. През следващите четири години той отговаря основно за наблюдението на играчи под наем и за връзката с чуждестранни клубове, като следи отблизо развитието на футболистите, които имат с договор с клуба, особено тези, които играят в чужбина. Престоят му при „бианконерите“ приключва през 2022 г.“, напомнят от Ювентус.

„Сега за Отолини започва ново предизвикателство в Торино. Завръщането му в Ювентус, този път като спортен директор, представлява естествена стъпка напред в кариера му, изградена върху експертиза, визия и задълбочени познания за италианския и международния футбол“, се посочва още в изявлението.

45-годишният Отолини е работил и в Андерлехт - още преди първия си престой в Ювентус, а за последно бе спортен директор на Дженоа, където се задържа близо три години.

