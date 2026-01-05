Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Ювентус иска да си върне Киеза, но Ливърпул не смята да го пуска

Ювентус иска да си върне Киеза, но Ливърпул не смята да го пуска

  • 5 яну 2026 | 12:11
  • 179
  • 0
Ювентус иска да си върне Киеза, но Ливърпул не смята да го пуска

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети иска клубът да се опита да си върне крилото Федерико Киеза, като го привлече под наем от Ливърпул до края на сезона. Специалистът иска да подсили отбора си по фланговете, като счита италианеца за прекрасна опция. Според “Гадзете дело Спорт” другите варианти са Кевин Шаде и Микел Дамсгор от Брентфорд, както и крилото на Съндърланд Симон Адингра.

Английските медии обаче твърдят, че Ливърпул не планира да се разделя с Киеза, въпреки че Слот продължава да не разчита на него. Въпреки че е без Александър Исак и Мохамед Салах, а вчера двубоят с Фулъм пропусна и Юго Екитике, мениджърът отново не използва Киеза, предпочитайки отдясно да действат Доминик Собослай и Джереми Фримпонг. Бившият играч на Ювентус най-често влиза в игра след 80-ата минута. Единственият му мач като титуляр в Премиър лийг през този сезон бе срещу Уулвърхамптън.

Интерес към него проявяват и Рома и Наполи.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Челси се насочва към защитник на Борусия (Дортмунд)

Челси се насочва към защитник на Борусия (Дортмунд)

  • 5 яну 2026 | 07:34
  • 1713
  • 0
Предложили Осимен на Байерн

Предложили Осимен на Байерн

  • 5 яну 2026 | 06:31
  • 2619
  • 2
Лацио ще направи опит да отмъкне Распадори под носа на Рома

Лацио ще направи опит да отмъкне Распадори под носа на Рома

  • 5 яну 2026 | 06:08
  • 1904
  • 0
Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

  • 5 яну 2026 | 05:44
  • 14866
  • 4
Жозе Моуриньо протяга ръце към нападател на Наполи

Жозе Моуриньо протяга ръце към нападател на Наполи

  • 5 яну 2026 | 05:27
  • 2666
  • 0
Луис Диас записа песен

Луис Диас записа песен

  • 5 яну 2026 | 05:00
  • 2214
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:00
  • 18773
  • 26
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  • 5 яну 2026 | 09:47
  • 8060
  • 5
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 2437
  • 0
Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

  • 5 яну 2026 | 12:08
  • 2001
  • 0
Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

  • 4 яну 2026 | 23:49
  • 18963
  • 35
Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

  • 4 яну 2026 | 21:30
  • 35285
  • 140