Ювентус иска да си върне Киеза, но Ливърпул не смята да го пуска

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети иска клубът да се опита да си върне крилото Федерико Киеза, като го привлече под наем от Ливърпул до края на сезона. Специалистът иска да подсили отбора си по фланговете, като счита италианеца за прекрасна опция. Според “Гадзете дело Спорт” другите варианти са Кевин Шаде и Микел Дамсгор от Брентфорд, както и крилото на Съндърланд Симон Адингра.

Английските медии обаче твърдят, че Ливърпул не планира да се разделя с Киеза, въпреки че Слот продължава да не разчита на него. Въпреки че е без Александър Исак и Мохамед Салах, а вчера двубоят с Фулъм пропусна и Юго Екитике, мениджърът отново не използва Киеза, предпочитайки отдясно да действат Доминик Собослай и Джереми Фримпонг. Бившият играч на Ювентус най-често влиза в игра след 80-ата минута. Единственият му мач като титуляр в Премиър лийг през този сезон бе срещу Уулвърхамптън.

Интерес към него проявяват и Рома и Наполи.