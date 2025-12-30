Ювентус има желание да привлече трима играчи през януари

Ювентус има конкретни планове не само за януарския трансферен прозорец, но и за лятото. Клубът има желание да привлече трима футболисти през зимата, като една от зоните, които искат да бъде подсилена е халфовата линия.

Една от основните цели е дефанзивният халф на Уест Хам Гуидо Родригес. Според Джанлука Ди Марцио "бианконерите" ще опитат да вземат 31-годишния играч под наем до края на сезона. Една от причините за краткосрочното решение е основната цел на Юве, която е Сандро Тонали. Халфът на Нюкасъл няма да напусне през януари, но е голямата цел за лятната селекция.

Грандът от Торино има желание да привлече и резерва на Кенан Йълдъз. Те са се насочили към Гонсало Гарсия. 21-годишният футболист на Реал Мадрид рядко получава шансове за изява на "Сантиаго Бернабеу". Ювентус ще опита да го вземе под наем с опция за закупуване. Друг вариант за Юве е да си върне Федерико Киеза, който продължава да играе рядко в Ливърпул.

Снимки: Imago