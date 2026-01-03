Ювентус следи Сьорлот

Нападателят на Атлетико Мадрид Александър Сьорлот е привлякъл интерес от страна на Ювентус от Торино, съобщава Football Espana.

Торинският клуб разглежда Сьорлот като потенциален заместник на Душан Влахович, чийто договор с Ювентус е до лятото на 2026 г. Италианците са готови да предложат на нападателя титулярно място. Атлетико Мадрид иска 32 милиона евро за играча.

По-рано се съобщаваше, че Ливърпул, Фенербахче и Галатасарай също са проявили интерес към нападателя. Настоящият договор на Сьорлот с мадридския клуб е до 30 юни 2028 г.

Този сезон норвежецът е изиграл 22 мача за Атлетико във всички турнири, като е отбелязал 5 гола и е направил 1 асистенция.