Спалети за най-новото около състава на Ювентус, трансферите и евентуален нов негов договор

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети говори пред медиите преди утрешния първи мач за годината - домакинството на Лече.

🗣️ Coach Spalletti addresses the media ahead of #JuveLecce, our first match of 2026: 🧵 pic.twitter.com/ZtGhUd7Vv6 — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) January 2, 2026

„Главните действащи лица са футболистите. Трябва да продължим да даваме всичко от себе си, а може би дори и малко повече Мачът с Лече няма да е лесен. Аз съм приятел с Ди Франческо (б.ред. - треньорът на южняците) – работил съм с него и съм играл срещу него, неговите цели са много високи. Ще бъде отворен мач, досега те изиграха няколко много силни двубоя", започна той.

Спалети даде и няколко насоки за състава утре: „Опенда или Дейвид? И двамата ще играят, но не заедно. Единият ще започне, а след това ще има място и за другия. Франсиско Консейсао е възстановен и има шанс да бъде избран. Аркадиуш Милик имаше лек проблем и е възможно да остане извън групата, докато Хуан Кабал ще бъде на резервната скамейка. Даниеле Ругани и Федерико Гати са аут.

Що се отнася до трансферите, Спалети каза: "Приех да водя Юве при определени условия, така че не очаквам нищо, защото съм доволен от играчите, с които разполагам. Позволете ми да приветствам с добре дошъл Марко Отолини. Всички го познават и знаят, че е от най-високо ниво. Той ще се занимава с трансферния пазар, съобразявайки се с това, което може да допълни нашия състав. Но със сигурност няма аз да бъда този, който ще разпалва дискусиите".

Juventus coach Luciano Spalletti admits he doesn’t need new signings or a new contract this month: ‘ I only need to feel good about my work and about the people who collaborate with me on and off the pitch.’ pic.twitter.com/PETUQkbfml — Football Italia (@footballitalia) January 2, 2026

Ювентус спечели седем от последните си осем мача във всички турнири, което даде повод за информации, че "бианконерите" ще предложат нов договор на Спалети, чийто сегашен контракт е само до края на сезона. По този повод специалистът каза: "Ако имах нужда от нещо друго, за да се чувствам по-сигурен с по-дълъг договор, щях да го повдигна още в началото, когато говорих с Комоли. Не го направих и се чувствам добре във всяко едно отношение.



Трябва само да се чувствам добре от работата си и от хората, които си сътрудничат с мен на и извън терена. Открих изключително професионални хора, които уважават ролите и работата, която трябва да се свърши. Споделяме едни и същи цели. Целта е да бъдем в Шампионската лига и работим в тази посока. През юни ще направим най-добрите оценки въз основа на свършената работа, за доброто на Ювентус и феновете на Ювентус. Ако нещата са задоволителни за всички, тогава можем да говорим за нещо различно. В момента не се нуждая от нищо друго“.

Снимки: Imago