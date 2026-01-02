Спалети за най-новото около състава на Ювентус, трансферите и евентуален нов негов договор

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети говори пред медиите преди утрешния първи мач за годината - домакинството на Лече.
„Главните действащи лица са футболистите. Трябва да продължим да даваме всичко от себе си, а може би дори и малко повече Мачът с Лече няма да е лесен. Аз съм приятел с Ди Франческо (б.ред. - треньорът на южняците) – работил съм с него и съм играл срещу него, неговите цели са много високи. Ще бъде отворен мач, досега те изиграха няколко много силни двубоя", започна той.
Спалети даде и няколко насоки за състава утре: „Опенда или Дейвид? И двамата ще играят, но не заедно. Единият ще започне, а след това ще има място и за другия. Франсиско Консейсао е възстановен и има шанс да бъде избран. Аркадиуш Милик имаше лек проблем и е възможно да остане извън групата, докато Хуан Кабал ще бъде на резервната скамейка. Даниеле Ругани и Федерико Гати са аут.
Що се отнася до трансферите, Спалети каза: "Приех да водя Юве при определени условия, така че не очаквам нищо, защото съм доволен от играчите, с които разполагам. Позволете ми да приветствам с добре дошъл Марко Отолини. Всички го познават и знаят, че е от най-високо ниво. Той ще се занимава с трансферния пазар, съобразявайки се с това, което може да допълни нашия състав. Но със сигурност няма аз да бъда този, който ще разпалва дискусиите".
Ювентус спечели седем от последните си осем мача във всички турнири, което даде повод за информации, че "бианконерите" ще предложат нов договор на Спалети, чийто сегашен контракт е само до края на сезона. По този повод специалистът каза: "Ако имах нужда от нещо друго, за да се чувствам по-сигурен с по-дълъг договор, щях да го повдигна още в началото, когато говорих с Комоли. Не го направих и се чувствам добре във всяко едно отношение.
Трябва само да се чувствам добре от работата си и от хората, които си сътрудничат с мен на и извън терена. Открих изключително професионални хора, които уважават ролите и работата, която трябва да се свърши. Споделяме едни и същи цели. Целта е да бъдем в Шампионската лига и работим в тази посока. През юни ще направим най-добрите оценки въз основа на свършената работа, за доброто на Ювентус и феновете на Ювентус. Ако нещата са задоволителни за всички, тогава можем да говорим за нещо различно. В момента не се нуждая от нищо друго“.
