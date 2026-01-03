Популярни
Съставите на Ювентус и Лече

  • 3 яну 2026 | 18:18
Съставите на Ювентус и Лече

Отборите на Ювентус и Лече излизат един срещу друг на “Алианц Стейдиъм” в първия си мач за 2026 година, който е част от 18-ия кръг на Серия "А". В този двубой "бианконерите" ще се опитат да запишат петата си поредна победа във всички турнири.

Ювентус търси нова задължителна победа
Ювентус търси нова задължителна победа

Ювентус: Ди Грегорио, Калюлю, Бремер, Кели, Маккени, Локатели, Тюрам, Камбиазо, Консейсао, Йълдъз, Дейвид

Лече: Фалконе, Перес, Гаспар, Тиаго Габриел, Гало, Каба, Рамадани, Малех, Пиероти, Камарда, Банда

