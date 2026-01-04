Спалети защити играчите си след фиаското: Няма никаква полемика!

Лучано Спалети настоя, че Ювентус е показал силно цялостно представяне въпреки равенството 1:1 срещу Лече, като същевременно твърдо подкрепи играчите си след пропуснатата в края на мача дузпа. Сташи треньорът на "бианконерите" призна, че решаващият проблем е дошъл в наказателното поле, където отборът му не е успял да материализира своето превъзходство.

„Трябва да подобрим избора си на решения в наказателното поле. Многократно вкарвахме топката в опасни зони, както през първото, така и през второто полувреме, но така и не намерихме правилния завършващ удар. Точно в това отношение трябва да израснем“, заяви Спалети.

Въпреки разочарованието от загубените точки, Спалети подчерта постигнатия напредък.

„Изиграхме добър мач, много добър мач. Разбира се, резултатът винаги има значение, но имаше ясни стъпки напред в нашето представяне“, добави наставникът на "Старата госпожа".

Дискусията след мача бързо се насочи към пропуснатата дузпа, но Спалети отхвърли идеята за търсене на индивидуална вина. Той отхвърли всякакви спорове относно това кой е трябвало да изпълни наказателния удар, като изясни позицията си.

„Дейвидвид е изпълнител на дузпи и ги бие много добре. Той направи правилния избор, като стреля в центъра, просто не вдигна топката достатъчно“, каза още Спалети.

Специалистът също така отбеляза, че и други играчи в състава са способни да изпълняват от бялата точка.

„Локатели е изпълнител на дузпи. Йълдъз е изпълнител на дузпи. Тези решения се взимат в момента, в емоцията на играта. Нещата не работят така, както си мислите отвън“, обясни той.

Макар да призна разочарованието, Спалети подчерта, че Ювентус трябва бързо да продължи напред.

„Този мач отмина, не го спечелихме, завършихме наравно. Но ако продължим да играем по този начин, ще спечелим много мачове. Сега трябва да сме сигурни, че ще вземем следващите“, завърши той.