Ювентус блокира трансфера на Матия Перин в Дженоа

  • 31 дек 2025 | 03:21
  • 186
  • 0
Ювентус блокира трансфера на Матия Перин в Дженоа

Ювентус няма да позволи на вратаря Матия Перин да се завърне в Дженоа, въпреки че стражът вече е постигнал договорка с бившия си клуб.

Според журналиста Матео Морето, ръководството на „бианконерите“ е отхвърлило официалното предложение от страна на "грифоните". От торинския гранд са информирали Дженоа, че нямат намерение да се разделят с играча.

Решението на Ювентус идва въпреки факта, че самият футболист вече е договорил личните си условия за преминаване в тима от Генуа.

През настоящия сезон в Серия "А" Перин е взел участие в два мача, в които е допуснал два гола.

Снимки: Imago

