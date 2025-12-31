Ювентус блокира трансфера на Матия Перин в Дженоа

Ювентус няма да позволи на вратаря Матия Перин да се завърне в Дженоа, въпреки че стражът вече е постигнал договорка с бившия си клуб.

Според журналиста Матео Морето, ръководството на „бианконерите“ е отхвърлило официалното предложение от страна на "грифоните". От торинския гранд са информирали Дженоа, че нямат намерение да се разделят с играча.

🚨⚪️⚫️ Juventus have informed Genoa tonight about their decision to keep Mattia Perin at the club.



Juve rejected Genoa’s last proposal and decide to keep Perin.



Genoa are now exploring more options for new GK role, also from abroad. pic.twitter.com/kWMjlsmm0u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2025

Решението на Ювентус идва въпреки факта, че самият футболист вече е договорил личните си условия за преминаване в тима от Генуа.

През настоящия сезон в Серия "А" Перин е взел участие в два мача, в които е допуснал два гола.

Снимки: Imago