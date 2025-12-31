Ювентус блокира трансфера на Матия Перин в Дженоа

Ювентус няма да позволи на вратаря Матия Перин да се завърне в Дженоа, въпреки че стражът вече е постигнал договорка с бившия си клуб.
Според журналиста Матео Морето, ръководството на „бианконерите“ е отхвърлило официалното предложение от страна на "грифоните". От торинския гранд са информирали Дженоа, че нямат намерение да се разделят с играча.
Решението на Ювентус идва въпреки факта, че самият футболист вече е договорил личните си условия за преминаване в тима от Генуа.
През настоящия сезон в Серия "А" Перин е взел участие в два мача, в които е допуснал два гола.
Снимки: Imago