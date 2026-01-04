Популярни
Влахович иска по-висока заплата, ако премине в Барселона

  • 4 яну 2026 | 02:45
  • 249
  • 0
Влахович иска по-висока заплата, ако премине в Барселона

Барселона няма да разполага със значителен бюджет за привличането на нов централен нападател през лятото, ако реши да се раздели с Роберт Левандовски, каквито са очакванията. Каталунският гранд активно търси по-икономични варианти, а един от тях е сръбският голмайстор Душан Влахович.

Барселона отново проучва възможността за трансфер на Влахович
Барселона отново проучва възможността за трансфер на Влахович

Сръбският нападател е идентифициран като една от малкото опции, които Барселона вярва, че може да си позволи, дори при несигурността около тавана на заплатите. Договорът на Влахович с Ювентус изтича и от „старата госпожа“ не показват никакви признаци, че ще му предложат подновяване. В същото време обаче, италианският гранд Милан също проявява сериозен интерес към нападателя и може да се превърне в сериозна конкуренция за подписа му.

Тъй като ще бъде наличен като свободен агент, Влахович вероятно ще поиска по-висока заплата. Според „Gazzetta dello Sport“, в Барселона вече са провели преговори с агентите на играча и споразумението изглежда възможно.

Твърди се, че заплатата на Влахович вероятно ще остане същата, каквато получава в Ювентус като най-високоплатен играч – около 12 млн евро годишно. Това би го наредило на върха в скалата на заплатите и в Барселона, но той би заел мястото на Левандовски, който е един от малкото играчи извън настоящата финансова рамка на клуба. Италианското издание отбелязва, че интересът на Милан за момента остава непроменен, а германският шампион Байерн Мюнхен също следи ситуацията.

Една от основните причини Барселона да настоява за сделката е липсата на други икономически изгодни алтернативи на пазара. Карл Ета Ейонг от Леванте има откупна клауза в размер на 30 млн евро, докато Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид е друго спрягано име, но се очаква „дюшекчиите“ да поискат сума, значително надхвърляща 100 млн евро.

